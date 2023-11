Preocupación en Brasil por la seguridad de Colombia de cara al juego por Eliminatorias Sudamericanas

Partido entre Colombia vs. Brasil en Barranquilla está en duda por casos de inseguridad en el país cafetero - crédito Colprensa

El jueves 16 de noviembre, la selección Colombia tendrá una dura prueba ante Brasil, partido válido por la quinta jornada de las eliminatorias para la copa del mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El duelo entre la Tricolor y Canarinha está programado para las 6:00 p. m. (hora colombiana) en el Metropolitano de Barranquilla con trasmisión de Gol Caracol y Canal RCN. Sin embargo, dicho encuentro podría no disputarse.

Los problemas de inseguridad que afronta el país cafetero tiene preocupados a los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a raíz de lo sucedido el sábado 28 de octubre, cuando Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz, fue secuestrado en el corregimiento de Barracas (La Guajira).

Según señaló Antena 2, desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no estarían dispuestas a ceder ante una solicitud de cambio de sede para el compromiso frente a la Verdeamarela. Incluso con el fin de no aplazar el partido, el mismo medio reveló que surgieron dos ciudades alternativas en donde la Tricolor podría hacer las veces de local ante Brasil.

En el caso de que el juego no se dispute en Barraquilla, la selección Colombia se vería las caras con Brasil en Lima o Montevideo. No obstante, no hay un comunicado oficial por parte del ente rector del fútbol suramericano.

La selección Colombia nunca le ha ganado a Brasil por eliminatoria

Colombia nunca ha derrotado a Brasil por eliminatoria; sin embargo, la Tricolor no cae con la Canarinha en La Arenosa desde el 7 de septiembre de 2003. En aquella ocasión, la Amarilla, conducida por Francisco Pacho Maturana, cayó 2-1 con anotaciones de Ronaldo Nazário de Lima y Kaká, mientras que por la Tricolor marcó Juan Pablo Ángel.

Posteriormente, Colombia y Brasil volvieron a enfrentarse en el Metropolitano en dos ocasiones por clasificatorias con saldo de dos empates. En total, entre ambas selecciones se han cruzado en 13 oportunidades, con registro de siete victorias para el Scratch y seis igualdades.

Resultados por eliminatoria Colombia jugando de local

México 70: Colombia 0-2 Brasil (Bogotá)

Argentina 1978: Colombia 0-0 Brasil (Bogotá)

Corea-Japón 2002: Colombia 0-0 Brasil (Bogotá)

Alemania 2006: Colombia 1-2 Brasil (Barranquilla)

Sudáfrica 2010: Colombia 0-0 Brasil (Bogotá)

Rusia 2018: Colombia 1-1 Brasil (Barranquilla)

Qatar 2022: Colombia 0-0 Brasil (Barranquilla)

Las únicas veces que la selección Colombia ha derrotado a Brasil fue por Copa América. La primera en 1991, cuando certamen se realizó en Chile, y curiosamente lo repitió 24 años en la misma competición que se llevó a cabo en suelo trasandino.

Terna arbitral

Árbitro: Andrés Matonte, Uruguay

Árbitro Asistente 1: Nicolás Tarán, Uruguay

Árbitro Asistente 2: Martín Soppi, Uruguay

Cuarto Árbitro: Mathias De Armas, Uruguay

VAR: Leodán González, Uruguay

AVAR: Richard Trinidad, Uruguay

En sus últimas dos presentaciones por eliminatoria, la escuadra de Fernando Diniz tan solo sumó un punto de seis tras igualar a un tanto con Venezuela en condición de local y caer en Montevideo 2-0 con Uruguay, mientras que Colombia logró dos empates frente a los charrúas en Barranquilla y Ecuador en Quito.

Disputadas la tercera y cuarta fecha de los clasificatorios, Colombia quedó en la quinta posición con seis puntos, producto de una victoria y dos empates.