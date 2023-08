Luisa Fernanda W anunció que volverá a la música y se está preparando junto a famoso artista

La influenciadora está tomando clases de técnica vocal con Danny Marín para potenciar su talento. Video: Instagram / notitalentcol

Luisa Fernanda W, la creadora de contenido digital que en la actualidad se lista como una de las influenciadoras colombianas más comentadas en el último tiempo en el mundo de las redes sociales y páginas de entretenimiento debido a su vida profesional, sentimental y claramente, su faceta como mamá.

Asimismo, la relación que sostiene desde hace poco más de tres años con el reconocido cantante de música popular Pipe Bueno, con quien tiene dos pequeños hijos, Máximo y Domenic, y su rol como empresaria, se han convertido en el tema favorito de sus millones de seguidores en las plataformas.

Sin embargo, entre todas esas facetas que la antioqueña ha desempeñado, hubo una en especial que en su momento estuvo explorando y que de hecho llegó a mostrar en un principio cuando empezó su noviazgo con el fallecido y recordado cantante Legarda.

Pues se trata de su faceta como cantante, de lo cual dio pequeñas muestras cuando publicó canciones como Mi regalo, Otra vez, Así soy yo y El último adiós, tema que casualmente interpreta en colaboración con su pareja.

Estas canciones dejaron en evidencia el talento que tiene la antioqueña para la música, aunque desde el primero momento dividió opiniones con su estilo de voz. En un principio, la empresaria parecía estar muy enfocada en sacar adelante esta faceta y explotarla al máximo, sin embargo, de un momento para otro quedó pausada, algunos dan cuenta que se debió tal vez por el nacimiento de sus dos hijos y su crianza, y muchos otros opinan que fue por las duras críticas y burlas que recibió.

Aun así, para sorpresa de sus millones de seguidores que la apoyan en todos los proyectos que emprende, Luisa Fernanda W confirmó que volverá a retomar su carrera musical y esta vez con mucha más preparación.

Luisa Fernanda W reveló que está tomando clases de técnica vocal

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora paisa contó que desde hace meses viene tomando clases de técnica vocal junto a su profesora de toda la vida y junto al famoso cantante Danny Marín, que además de ser un amigo muy cercano a su familia, se ha convertido en su profesor.

“Yo hace unos meses les conté que me había puesto como reto personal tomar clases de técnica vocal”, dijo Luisa

El cantante se encontraba en ese momento con Luisa y por eso también habló de lo que estaban preparando para su regreso a la música, afirmando que, más que perfeccionar su voz, estaban buscando toda una preparación artística.

Durante la confesión, Luisa bromeó diciendo que Pipe Bueno se había molestado con ella cuando se enteró que iba a tomar clases de canto y técnica vocal con un colega suyo y no con él. No obstante, esta decisión se trató principalmente, según ella, porque quería una persona con toda la disposición y su pareja al estar en otros proyectos no podía dedicarle el tiempo suficiente: “Yo conozco alguien que se molestó cuando dije que mi profesor iba a ser Danny y no él” bromeó la influenciadora.

Esta decisión de Luisa al parecer nació tras varios meses de estar luchando contra sus inseguridades producto de los malos comentarios de las personas cuando en su momento la atacaron por supuestamente ‘no tener talento’.

Al parecer, esto ya quedó en el pasado y está preparándose para volver a sacar música y según lo que anunció ya tiene una canción grabada desde hace un tiempo. “Yo creo que va más que todo con la inseguridad, ya la dejé y me estoy arriesgando”.