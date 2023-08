Ministro de Defensa no fue a debate de control político: estaba en la posesión del rector de la Universidad Militar

Iván Velásquez, mientras se daba el debate, estaba, según información del mismo Ministerio de Defensa, en la posesión del nuevo rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el general (r) Javier Ayala Amaya, que liderará la universidad hasta 2027. El debate, finalmente, quedó a la espera de ser reprogramado. Foto: Presidencia de la República

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, no asistió al debate de control político citado para el 15 de agosto en la Comisión Segunda del Senado. Esta es la segunda vez, según advirtieron varios senadores, que el ministro no se presenta ante el Legislativo; sin embargo, este había presentado excusas para no llegar al debate después del consejo de seguridad realizado en Cauca. A lo que sí asistió el ministro fue a la posesión del nuevo rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín advirtió que el ministro debe presentarse ante el Legislativo y dar explicaciones, no solo por los asesinatos de varios uniformados de la Policía Nacional, sino por el recrudecimiento de la violencia en el país y sobre la lucha contra el narcotráfico:

“Necesitamos a los ministros aquí y que tengan la capacidad de explicar. En Antioquia, mi partido no pudo presentar listas al concejo por temas de orden público, eso es muy grave, porque afecta mucho la democracia. Esto no puede seguir pasando. Tenemos que dar el debate en la lucha contra el narcotráfico”

La senadora Holguín también señaló que ningún Gobierno puede excusarse, por el incremento de la violencia, en que en la violencia viene de atrás, pues cada gobierno tiene la responsabilidad de proteger y salvaguardar la vida de los colombianos y de enfrentarse a los violentos. Así mismo, reparó en que se haga una diferenciación entre amigos y enemigos de la paz cada vez que se da un proceso de paz.

“Ningún gobierno se puede excusar, en temas de seguridad, en que eso siempre ha pasado o venía pasando. Cada presidente, cada ministro y cada gobierno tiene una responsabilidad legal y constitucional para salvaguardar la vida, los bienes, la integridad del territorio, y la excusa no puede ser que eso había pasado ya o que antes pasaba. Segundo, en Colombia, salvo los terroristas, yo creo que no hay enemigos de la paz, yo creo que Colombia es un territorio con 50 millones de colombianos que hemos padecido la violencia y que hemos anhelamos la paz. La paz, además, como un derecho constitucional y le hace mucho daño a Colombia que cada que hay un proceso de negociación se marcartice el país entre amigos de la paz y amigos de la guerra”

Otro que se pronunció en rechazo de la inasistencia del ministro Velásquez fue el senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry que, según lo citan en RCN Radio, dijo: “Creo que no hay una justificación distinta para que no asista a la comisión que no corresponde. Tenemos grandes preocupaciones frente a lo que sucedido, y es el ministro le debe corresponder al país”.

¿Y el ministro de Defensa?

Iván Velásquez, mientras se daba el debate, estaba, según información del mismo Ministerio de Defensa, en la posesión del nuevo rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el general (r) Javier Ayala Amaya, que liderará la universidad hasta 2027. El debate, finalmente, quedó a la espera de ser reprogramado.

Danilo Rueda aclaró la condición de gestor de paz de Salvatore Mancuso

Foto de archivo. El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, habla en una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 20 de febrero, 2023. Foto: REUTERS/Luisa González

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, luego de que se ratificara, con la resolución 244 del 14 de agosto de 2023, la condición de Salvatore Mancuso como gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro, sostuvo que los derechos de las víctimas están en el centro de la gestoría de Mancuso Gómez y que, por lo tanto, no serán aceptadas evasiones de la justicia por parte del excomandante paramilitar.

“No se admite ningún tipo de burla, por eso es que hemos planteado desde el comienzo que Salvatore Mancuso debe regresar a Colombia”, sostuvo Rueda. De paso, dijo que espera un actuar coherente por parte de las autoridades correspondientes una vez llegue de vuelta al país.

“Por eso esperamos que cuando vuelva a Colombia responda a las víctimas”, añadió el funcionario. De acuerdo con la resolución, la oficina del alto comisionado (Oacp) se encargará de recibir un acta firmada por el exparamilitar en la que tendrá que reafirmar su compromiso con asistir personalmente a las diligencias judiciales en el país, así como rendir cuentas sobre las actividades desarrolladas en calidad de gestor de paz.