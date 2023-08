Taxistas recuerdan las promesas que Gustavo Petro les hizo en campaña y que no ha cumplido

En redes sociales se difunden el video que realizó Gustavo Petro durante la campaña presidencial de 2022 para que los taxistas lo apoyarán y ahora esas promesas fueron incumplidas en un año de Gobierno. Redes sociales.

El sector de los transportadores de taxi en Colombia se encuentra molestó debido a las promesas incumplidas por parte del presidente Gustavo Petro, las cuales fueron ofrecidas durante su campaña y que ahora, en medio del constante aumento de los precios de la gasolina, parecen haber quedado en el olvido.

Durante la contienda electoral, el ahora presidente presentó diversas promesas en volantes y videos dirigidas a los taxistas, las cuales generaron altas expectativas en el gremio; sin embargo, en la actualidad está quedando en claro que muchas de estas promesas solo quedaron en el papel.

Entre las promesas que suscitaban gran esperanza en los taxistas, se encontraban las siguientes:

1. Combustibles más baratos: Lamentablemente, esta promesa no se ha sido cumplida y el costo de la gasolina ha experimentado aumentos significativos, lo que afecta directamente los ingresos de los taxistas y la rentabilidad de sus operaciones.

2. Taxis más baratos: A pesar de las afirmaciones durante la campaña, los taxistas no han visto reducciones en los costos asociados a la operación y mantenimiento de sus vehículos.

3. Más seguridad para taxistas y usuarios: A pesar de las promesas, los casos de inseguridad que afectan a los taxistas y a los usuarios no han experimentado mejoras sustanciales.

4. Vehículos más modernos: Aunque se prometía la modernización de la flota de taxis, muchos conductores siguen operando con vehículos antiguos debido a la falta de incentivos reales.

5. Seguridad social más económica: Los taxistas aún enfrentan dificultades en el acceso a la seguridad social y, en muchos casos, los costos han persistido sin cambios significativos.

6. Soat más barato: Aunque existen ciertos avances en este aspecto, la reducción de costos en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no ha sido tan pronunciada como se esperaba, en el sector de los taxistas.

7. No más competencia desleal: A pesar de las afirmaciones, el sector del transporte informal sigue siendo una competencia que afecta a los taxistas y no hay pronunciamientos del Gobierno en este punto.

Estos eran los volantes que Gustavo Petro utilizó en campaña para prometerle diferentes cosas al gremio de taxis si votaban por él. Redes sociales.

Este descontento y sentimiento de traición es agravado por el hecho de que el gremio de los taxistas brindó un apoyo a Gustavo Petro durante su campaña presidencial, esperando que se cumplieran las promesas hechas en ese entonces.

“Le han dicho que pulula por Whatsapp la contracampaña diciendo que, al otro día de mi posesión, no habrá diesel. Eso no es cierto porque la capacidad de refinación de Ecopetrol se mantiene hasta que no cambien las tecnologías en el tiempo”, fue una de las promesas del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, cuando ofreció esta garantía al gremio de transportadores en Duitama (Boyacá), el 6 de junio de 2022.

Cuando Gustavo Petro estaba en campaña presidencial, se reunió con el gremio de taxis y camioneros para prometerles varias cosas que en la actualidad no se han visto reflejadas. Twitter/@petrogustavo

Durante la visita que tuvo Gustavo Petro en Duitama, Boyacá, centró su discurso en los desafíos y preocupaciones del gremio de camioneros, así como en los costos del transporte dentro del país.

En relación con el asunto de los peajes, el candidato se refirió a los contratos de concesiones viales, incluidos los relacionados con el programa 4G. Petro expresó su interés en implementar un comité de veeduría conformado por los camioneros para supervisar el cumplimiento de los contratos.

Finalmente, en relación con las plataformas de transporte como las ‘mototaxis’ o Uber, Petro sostuvo en ese entonces que era necesario regularizar los servicios que no son atendidos ni por los autobuses ni por los taxis convencionales.

“Las aplicaciones compiten en áreas donde los taxistas también operan y esto está vinculado con el desempleo en Colombia. Así como un taxista puede ser explotado por un gran empresario, una plataforma también puede explotar a un conductor de Uber. En mi perspectiva, vamos a dar prioridad al taxi, pero debemos brindar apoyo al conductor de Uber, que en ocasiones es dueño de su vehículo [...] debemos crear oportunidades. Si les damos la posibilidad de ejercer lo que estudiaron, los taxistas pueden experimentar una mayor estabilidad laboral en el mercado”, concluyó Gustavo Petro en su visita a Duitama.

Actualmente, el sector de los taxis se encuentra en paro debido a las promesas previamente mencionadas que el presidente no ha cumplido durante su primer año de mandato.