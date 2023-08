Hulk alabó al presidente Gustavo Petro: este es el mensaje de Mark Ruffalo

Mark Ruffalo alabó al presidente Gustavo Petro. Foto: Infobae

El actor Mark Ruffalo sorprendió al mundo en su cuenta de Twitter al referirse al presidente Gustavo Petro. El también cineasta que interpretó a Hulk en la película Los Vengadores, aseguró que la humanidad necesita el liderazgo del primer mandatario colombiano, haciendo referencia a su posición frente a la crisis ambiental tratada en la Cumbre Amazónica entre Colombia y Brasil.

Te puede interesar: Congreso inició la investigación contra Gustavo Petro por escándalo de dineros ilícitos: ¿quiénes son los representantes instructores?

Ruffalo señaló que una de las personas que más admira es el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se pronunció en la Cumbre Amazónica previo a la firma de la declaración de Belém, a la cual también asistió el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aunque el estadounidense declaró su concepto sobre Da Silva, destacó que este lo había decepcionado al no mostrar objetivos concretos para proteger la selva tropical en el Amazonas.

“Eres uno de mis héroes, Lula Da Silva, pero me rompe el corazón ver que la Declaración de Belém no tiene objetivos concretos para proteger la selva tropical. La emergencia amazónica es una emergencia climática y no podemos permitirnos retrasos”, ponderó Ruffalo.

Te puede interesar: Ernesto Samper aseguró que él y Petro son inocentes y que hay “una intención conspirativa de la derecha”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

A pesar de su crítica, el actor que interpreta a Hulk en la saga de Los Vengadores, explicó que la realización de la Cumbre Amazónica les permitía a los líderes ambientales y comunidades exponer su punto de vista sobre la situación que están afrontando en territorio, donde la deforestación se ha convertido en una amenaza directa.

“Afortunadamente, bajo su liderazgo, esta cumbre FINALMENTE estableció protecciones clave para los Pueblos Indígenas. Gracias por escuchar las voces de quienes están en la primera línea de la emergencia climática. Pero esto por sí solo no detendrá el colapso del Amazonas”.

Mark Ruffalo es reconocido por interpretar a Hulk en The Avengers. Foto: Ray Tamarra/GC

Hulk asegura que la humanidad necesita el liderazgo de Gustavo Petro

En paralelo a sus mensajes hacia Lula, Mark Ruffalo ponderó el trabajo de Gustavo Petro en Colombia, asegurando que se convirtió en el primer país de la región amazónica en abanderar las exigencias científicas para proteger la selva y, así mismo, detener la extracción de hidrocarburos en esta zona.

Te puede interesar: Caso Nicolás Petro: gobernadora Elsa Noguera estaría vinculada por adjudicación de millonario contrato

“Bajo la presidencia de Gustavo Petro, Colombia es la primera nación amazónica en respaldar lo que exige la ciencia: una meta para proteger el 80% de la selva tropical para 2025 y un llamado a detener la extracción de petróleo en la Amazonía. Ese es precisamente el tipo de liderazgo que la humanidad necesita de usted, señor presidente”, aseguró Mark Alan Ruffalo.

Incluso, el estadounidense llegó a comparar al mandatario brasileño con Gustavo Petro, instando Lula Da Silva a mejorar su responsabilidad por la crisis medioambiental que presenta la región, argumentando que el territorio brasileño se extiende ampliamente, y dejando sobre la mesa la posibilidad de que el presidente de Brasil este en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) para exponer sus conceptos.

““Y, sin embargo, tan grande como es el gobierno de Gustavo Petro, usted, Lula Da Silva, tiene el potencial de ser aún mayor. Después de todo, Brasil posee el 60 % de la Amazonía y su nación atrae mucha atención. ¿Quizás puedas traer tu audacia y liderazgo característicos a la UNGA en Nueva York?”, dijo.

Sobre la Declaración de Belém y la Cumbre de la Amazonía, la Cancillería explicó:

“La Cumbre de la Amazonía, que reunió a los 8 países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), incluida Colombia, dio como resultado la Declaración de Belém, que cuenta con 27 párrafos introductorios que recogen los intereses comunes de los países miembros de la OTCA, entre los cuales se destaca la necesidad la integridad de la Amazonía, combatir la pobreza y las desigualdades y promover el desarrollo sostenible”.