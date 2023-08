“Mis hijos jamás”, el trino del presidente que le recuerdan por escándalo de Nicolás Petro

El hijo del presidente le fueron imputados los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Foto: Nicolás Petro en Twitter

El escándalo mediático que protagoniza Nicolás Petro, hijo del presidente, Gustavo Petro, no solo ha alertado a la opinión pública respecto a los posibles dineros que este recibió durante la campaña presidencial de su padre, sino que también ha sido aprovechado por los opositores del mandatario para recordarle afirmaciones del pasado.

Además de los videos de la campaña de Nicolás Petro cuando era candidato a la Gobernación del Atlántico, un trino del 1 de julio de 2022 de Gustavo Petro ha recobrado importancia, ya que en este, el mandatario aseguró que ninguno de sus hijos estaría implicado en procesos por vínculos o negocios por acciones políticas.

“De algo pueden estar seguros. Mis hijos e hijas jamás aparecerán firmando conisiones en notaria por negocios que se hacen desde el estado, o volteando tierras para hacer zonas francas. He buscado que su mayor fortaleza sea la educación y la libertad”, fue el trino de Gustavo Petro acompañado por una entrevista de su hija, Sofia Petro.

Durante su campaña como candidato a la presidencia, Petro afirmó que sus hijos no protagonizarían escándalos mediáticos con política de por medio. Twitter de Gustavo Petro.

Sin embargo, el trino del mandatario no envejeció de la mejor manera, ya que luego de ganar las elecciones presidenciales y llegar a su primer año de mandato, su primogénito, Nicolás Petro Burgos, fue capturado el 29 de julio por la Fiscalía General de la Nación, luego de que meses atrás, su exesposa, Day Vásquez, afirmará que el diputado en el Atlántico había recibido grandes sumas de dinero durante la campaña de su padre.

El 1 de agosto Petro Burgos fue imputado por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además, el mayor de los hijos del mandatario buscó un acuerdo con la justicia al comprometerse a colaborar con información relevante a nivel nacional, buscando con ello una reducción en lo que sería una hipotética condena.

“Quiero anunciar a Colombia que iniciaré un proceso de colaboración en la que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene al camino”, fueron las palabras de Petro Burgos.

Por esta razón, en redes sociales los usuarios han recordado las afirmaciones del presidente, señalando que en el pasado el mandatario aseguró que la mayor fortaleza de sus hijos era la educación y la libertad.

Nicolás Petro en el búnker de la Fiscalía. El hijo del presidente Petro confirmó que colaborará con la Fiscalía en el caso de lavado de activos en el que está involucrado junto a su expareja Day Vásquez. Foto: Fiscalía

De la misma forma, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe recordó un video en el que Nicolás Petro durante su campaña a la Gobernación del Atlántico, en compañía del creador de contenido Levy Rincón, respondió varias preguntas de manera sarcástica contra los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La grabación de 2019 empieza con Rincón preguntándole a Petro Burgos qué lo diferencia de los hijos de Álvaro Uribe, a lo que el hijo de Gustavo Petro respondió que él no tenía privilegios o negocios multimillonarios, resaltando que simplemente era una persona humilde, lo que fue uno de los pilares de su campaña en ese entonces.

“Bueno que, yo no tengo zonas francas. No tengo centros comerciales, tampoco vendo manillas. No soy multimillonario; al contrario, un joven humilde”.

El hoy diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Nicolás Pecho, manifestaba en la época de la campaña que era de extracción humilde y que, a diferencia de Tomás y Gerónimo Uribe; y Martín y Esteban Santos, el sí era humilde.

Sin embargo, las afirmaciones en 2019 de Nicolás Petro fueron contrastadas cuatro años después, ya que en la audiencia de imputación de cargos en su contra, el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, señaló que el hijo del presidente de la República gastó más de mil millones en los últimos seis meses, cifra lejana a los trece millones que gana como diputado en el Atlántico.

“Nicolás Petro obtuvo un incremento patrimonial injustificado. Solo tenía un ingreso por ser diputado de la asamblea departamental del atlántico y para justificar los gastos que usted realizaba tenía que ganarse 200 millones de pesos. Yo creo que todos nos haríamos diputados”, fueron las palabras del fiscal.