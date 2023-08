Carlos Vargas, presentador de “La Red”, está vendiendo su apartamento en exclusivo sector de Bogotá: publicó un video de cómo es

Carlos Vargas puso en venta su apartamento

Uno de los presentadores más carismáticos de la televisión colombiana, Carlos Vargas, publicó a través de su cuenta oficial de Instagram un video en el que se le ve poniendo en venta su apartamento ubicado en el sector de Chapinero Alto en Bogotá.

Te puede interesar: Matoneo contra niños y jóvenes en Colombia: esta es la propuesta de los colegios para combatirlo

El comunicador, que lleva varios años trabajando en programas de entretenimiento y de chismes como Sweet (Canal Uno) y La Red (Caracol Televisión), usó su cuenta en la red social -suma más de 700.000 seguidores- para manifestar su intención de vender el inmueble en el que, según él, ha vivido momentos inolvidables.

El periodista, además, manifestó las razones por las cuales vende su propiedad, en medio de la nostalgia que lo embarga por el valor sentimental que tiene por esta. “Me voy a trastear y voy a poner en venta este apartamento, que quiero mucho”, dijo el presentador a sus seguidores, a quienes al parecer tomó por sorpresa la noticia, pese a que Vargas ya había mencionado en otra publicación su intención de trastearse del lugar.

Te puede interesar: Se disparó el consumo de Aguardiente Antioqueño: tuvo récord en ventas en el primer semestre del 2023

Carlos Vargas en su publicación hace un recorrido con el fin de mostrar todos los rincones de su futuro exapartamento, mostrando el edificio donde se encuentra ubicado el inmueble, como el lujoso hogar que lo acogió durante años.

El presentador hace una descripción muy detallada del lugar indicando que es en un tercer piso y tiene 56,03 metros cuadrados, por lo que dice que es el lugar perfecto para una persona que viva sola o con su pareja ya que no es tan grande, especialmente porque consta de una sola habitación. También resalta que es muy iluminado y acogedor.

Te puede interesar: Papá de niños rescatados en Guaviare, citado a audiencia de conciliación: pide $1.450 millones por perjuicios morales y materiales por el accidente

El comunicador relata en su publicación que uno de los detalles que tiene el lugar y que más lo fascinó fue la vista del balcón, ya que asegura que al estar ubicado en los cerros orientales de Bogotá, tiene una excelente vista panorámica hacia todo el occidente de la ciudad.

“Mis amores, bienvenido para el que sea… En Chapinero… Regio este barrio, se los puedo asegurar yo que saben que yo no miento”, indicó Vargas.

A pesar, de los detalles que contó del lugar, se le vio un poco nostálgico por el cambio de aires que tendrá en su vida, afirmando que en este apartamento tiene “muchos momentos para recordar de mi vida” que ocurrieron mientras estuvo viviendo allí.

“He vivido historias bonitas en mi vida y también lo feo, que hace parte del aprendizaje como ser humano”, concluyó el presentador de La Red.

Carlos Vargas confesó que fue duro demostrarle cariño y amor a su padre

El presentador valluno le confesó al portal Bum Box, al podcast “Al pelo con Tata y Ponto”, algunos detalles de su vida intima y también porqué en su infancia le hacían “bullying por afeminado y gordo”.

A pesar de que es considerado como uno de los periodistas más chismosos del país, él se considera como una persona a la que se le puede tener toda la confianza del mundo, ya que al contarle un secreto nunca saldría de sus labios una sola palabra,

“Bueno he sido imprudente en la vida y también la he embarrado y también se me habrá zafado alguna cosa en la vida, pero a la hora de presentar un programa de entretenimiento para que los famosos cedan a dar una entrevista, uno tiene que tener una buena relación con ellos, o si no no confiarían en uno, aparentemente se ve como si nosotros fuéramos unos descarados, abusivos... pero el ideal es tener una buena relación con ellos”, dijo Vargas.

También confesó que el en su etapa de colegio y luego en la universidad era muy disperso y que le gustaba rumbear. En cuanto a lo disperso manifestó que su mamá le decía que: “si usted se vuelve a cagar un semestre, se lo juro que se lo digo a su papá”.

Además, contó que su papá a pesar que no decía nada por su condición sexual, si sabía que lo amaba porque sabía que así era él (Carlos Vargas), ya con el tiempo, el no sabía cómo medirle el cariño a su papá, porque si hacía algo que a él no le gustara, seguramente lo iba a tomar de mala manera. Debido a esto el no daba con la fórmula para demostrarle todo el amor que sentía por su padre.

Así mismo, dijo que le hacían bullying por ser como era, “me decían gordo, afeminado, bolita de mierda, pero yo no me dejaba, tampoco iba a ser el bobo”. Ante esto el no se ponía a pelear con la gente, manifestando que por esa condición buscaba la aprobación de los demás, pero sin discutir ni llegar a generar conflictos con nadie.

Ahora, Carlos Vargas, puede decir que con los años maduró y que estas experiencias le sirvieron para aceptarse y que lo aceptaran tal y como es.