Nuevo caso de justicia por mano propia: quemaron la moto de un ladrón en Bogotá

Imagen de referencia. Vecinos del sector le prendieron fuego a la moto del ladrón. (Archivo)

La delincuencia tiene azotada a la capital del país y sus habitantes ya no pueden más con tanta inseguridad. Por eso, cada día se conoce un caso nuevo de “justicia por mano propia”, como el ocurrido recientemente en la localidad Antonio Nariño.

Los hechos ocurrieron en el barrio Eduardo Frey en el sur de la ciudad, donde un sujeto atacó a una mujer que se dirigía a su vivienda.

De acuerdo con información revelada por la emisora Blu Radio, la mujer fue perseguida por el ladrón varias cuadras, desde que se bajó de una estación de TransMilenio para luego caminar hacia su lugar de vivienda.

En el camino, el ladrón, que se movilizaba en motocicleta, la atacó. Según algunos testimonios, el sujeto tiró a la mujer al piso, la pateo y le quitó el bolso. En ese momento se registró el hecho de “justicia por mano propia”, cuando varios habitantes del sector se fueron en contra del delincuente.

Algunos relatos indican que un grupo de jóvenes se percató de los hechos y persiguió al delincuente hasta detenerlo, pero el hecho no paró ahí.

Según afirmaron vecinos del sector, el enfrentamiento fue fuerte e incluso se escucharon disparos en la zona; se desconoce si fueron por parte del ladrón o de las personas que intentaban detenerlo luego de haber agredido a la ciudadana.

En medio del altercado, y como represalia por haber agredido y hurtado a la mujer, quienes tomaron “justicia por mano propia” decidieron prenderle fuego a la moto en la que se movilizaba el delincuente.

“Cogieron a un hombre robando aquí en Eduardo Frey. Estaba a la vuelta por el lado del caño y los atraparon. Lo corrieron y luego le prendieron fuego a su moto. Estaban atracando, robando a una muchacha con un cuchillo y salieron los vecinos, corretearon a los ladrones y le prendieron la moto. Cogieron a un ladrón y hubo hasta bala”, le dijo a la emisora Blu Radio un testigo de lo ocurrido.

La víctima del hurto aseguró que además de golpearla fuertemente, el ladrón la amenazó con un arma cortopunzante.

“El hombre venía persiguiéndome, dejó la moto a un lado y dio la vuelta. Sacó un puñal, me botó, me pegó una patada en la espalda y me jaló el bolso. Salió a correr, salieron los muchachos, lo botaron al piso y le quemaron la moto”, dijo la mujer, citada por la emisora mencionada anteriormente.

La motocicleta del sujeto quedó totalmente incinerada. De acuerdo con los testimonios que se conocieron, a ese delincuente ya lo habían visto desde hace varios días cometiendo el mismo delito contra varios ciudadanos que se movilizan por ese sector.

