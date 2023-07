Amparo Grisales confesó que tuvo relación con Chayanne: “chupadita de trompa sí hubo”

La relación que dejó pasar Amparo Grisales con Chayanne

La noche anterior (27 de julio de 2023), durante la emisión del capítulo de Yo me llamo, el jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, se sorprendió con la interpretación del concursante que imita a Chayanne.

Esa actuación movió la memoria de la diva Amparo Grisales, quien recordó una anécdota con el cantante puertorriqueño cuyo nombre de pila es Elmer Figueroa Arce.

El hecho ocurrió después de la impecable presentación del imitador de Chayanne, en la cual interpretó la canción Dejaría todo. Después de su presentación los jurados por unanimidad votaron y manifestaron que llevaban varias temporadas del programa buscando a un “yo me llamo Chayanne” y por fin lo habían encontrado.

En ese momento Amparo Grisales aprovechó la euforia que se vivía por el parecido, en lo físico y en la voz, para recordar la “amistad” que tuvo con el cantante, con el que al parecer compartió algunos momentos románticos.

Sin embargo, después de contar su experiencia con Chayanne, la ‘Diva de Colombia’ confesó que a ella no le gustan los hombres menores, a pesar de lo que mucha gente cree. La actriz reconoció que el atractivo del puertorriqueño era evidente, pero no dejó que la relación pasara de una simple amistad.

Amparo Grisales confesó relación con Chayanne / Archivo

Así fue la conversación que tuvieron los jurados de Yo me llamo en los que Amparo Grisales hizo esta confesión:

César Escola empezó diciendo: “Sí te llamas Chayanne”, a lo que de inmediato replicó Amparo Grisales “para mí también te llamas Chayanne”.

En ese momento la actriz empezó con sus elogios hacia el imitador destacando que la mirada y la sonrisa del participante eran las características que más se parecían al artista original.

“Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral. Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces yo llegué, él enloquecido, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”, contó ante la mirada del participante y de los otros jurados.

Luego el público empezó a hacerle una algarabía a Grisales, quien manifestó su incomodidad por la reacción del público y de inmediato les dijo: “¡Ay, envidiosas y envidiosos! Yo salí corriendo, y después me decían mis amigos, especialmente los gays: ‘¡Pero cómo eres de tonta, cómo lo dejas ir!’”, recordó la actriz.

Luego del comentario de Grisales, Pipe Bueno la alentó a que contara más detalles de la historia entre la actriz y Chayanne.

El cantante de música popular le preguntó: “Pero a ver, hagamos una lista. ¿hubo chupadita de trompa o no?”.

De inmediato ella le respondió que: “Sí, chupadita de trompa sí hubo. Hubo arrunchis, pero siempre me escapé. Ahora que estoy grande digo que se me escapó del corral. Él fue un divino”.

Pero esta respuesta al parecer no dejó satisfecho a Pipe Bueno, quien continuó sacando información y hasta se atrevió a preguntarle si entre los dos “hubo amanecida en alguna oportunidad”.

Y de una manera tajante la jurado del reality le contestó a su compañero de set, sin darle pie a más preguntas que “no, no hubo amanecida, ni nada”, concluyó Amparo Grisales.

Un hecho parecido había ocurrido durante el capítulo emitido el miércoles 26 de julio en el reality de imitación, en el que un hombre personificó al intérprete español Miguel Bosé, quien dejó sin palabras a los jurados, sobre todo a ‘Amparito’, que se “erizó” con su presentación. Pero con lo ocurrido este jueves con la presentación del imitador de Chayanne, que abrió el segundo episodio del concurso se evidenció la situación que a mucho les causó sorpresa.