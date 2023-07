Escalera humana: así están robando los delincuentes en TransMilenio

El último caso de hurto con escalera humana se registró en la estación de la calle 57 / Imagen de referencia

El ingenio de las bandas dedicadas al hurto en estaciones y articulados del TransMilenio no parece tener límites. Y es que incluso han encontrado la manera de hacerse con objetos de valor, sin siquiera ingresar al sistema.

Te puede interesar: Cuatro niños entre los 4 y los 14 años fueron atracados a la salida de su colegio en Bogotá: uno de ellos recibió una puñalada

Así lo habría dado a conocer el subcomandante de la Policía de TransMilenio, el mayor Absalón Ávila, en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá, al hacer un llamado a “tener en cuenta que cuando las ventanas están abiertas, hay delincuentes que utilizan la modalidad de escalera humana, apoyándose en la parte exterior del bus y así quitarles el elemento celular, que es lo que más hurtan a las personas, los usuarios del Sistema de Transporte Masivo”.

La Policía se habría familiarizado con la escalera humana luego de un caso de hurto registrado la última semana de julio en la estación de la calle 57, en el que dos hombres “uno de 32 y otro de 24 años, mediante esta modalidad –escalera humana– hurtan a un joven de 16 años. Inmediatamente el emite unas voces de auxilio, la comunidad reacciona, agrede a este señor, llega una reacción policial y verificamos a estas personas”.

Te puede interesar: Ladrones en bicicleta le quitaron hasta la ropa a sus víctimas en Bogotá

Como ellos, otras 800 personas han sido capturadas en lo que va del 2023 por el delito de hurto al interior del sistema. De ahí que el mayor recomiende a los usuarios de TransMilenio ”llevar su bolso adelante para percibir si alguna persona trata de hurtarlo y cualquier situación informar inmediatamente al 123 o a los policías que tenemos nosotros dentro del sistema de transporte masivo”.

Pero incluso hay reportes de personas que no necesitan de una escalera o de otra persona para alcanzar a sus víctimas. Según comentó un pasajero frecuente para el medio citado:

Te puede interesar: Expertas en cosquilleo fueron capturadas tras siete meses de trabajo investigativo: así es cómo operaban en el sistema de TransMilenio

“Lo he visto, los delincuentes se suben en la llanta del TransMilenio y rapan los celulares por las ventanillas”, así que lo mejor es “tener cuidado y no sacar el celular en los sitios en los que haya peligro”, o donde no se encuentren a la vista los miembros de la Policía de TransMilenio que, los últimos días, resolvieron dar inicio una serie de operativos para frenar el aumento de esta y otras modalidades de hurto.

Ladrón de TransMilenio especializado en rapar objetos por las ventanillas fue capturado

Semanas atrás, la Policía Metropolitana de Bogotá dio con la captura de ‘Maletín sin fondo’, un ladrón especializado en la modalidad de hurto por ventanilla en el sistema articulado de TransMilenio.

Así lo dio a conocer la empresa de Transporte del Tercer Milenio, en la tarde del martes 4 de julio: “¡Capturado Maletín sin fondo! El sujeto se caracterizaba por llevar una maleta en donde guardaba los elementos que hurtaba por las ventanas de los articulados. Al lograr verlo en la estación Olaya, la estrategia #CuidANDO @TransMilenio activó a la Policía Metropolitana de Bogotá logrando su captura”.

Las autoridades habrían logrado seguirla la pista gracias a los videos de las cámaras de seguridad instaladas en estaciones y portales, gracias al maletín que en todo momento llevaba colgado en la espalda.

Algunas veces intentaba camuflarse entre la multitud y poner a prueba sus habilidades para el “cosquilleo”, pero en lo que más llegó a ganar experiencia fue en la temida modalidad del hurto por ventanilla.

Es decir, esperaba a que el bus articulado cerrara las puertas y, antes de que abandonara la estación, extendía la mano y tomaba las pertenencias de quienes iban ubicados al costado: celulares, bolsos, carteras, etc.

A diario cometía este tipo de hurtos hasta que, en medio de una revisión de seguridad, lograron identificarlo, nuevamente, por su maleta y lo interceptaron en la estación de carrera 14 con calle 27 (Olaya).

Las autoridades lo bautizaron como 'Maletín sin fondo' / @TransMilenio

<br/>