Una firma de inversiones en Panamá, un concesionario de autos de lujo y un pasado ligado al narcotráfico: esto es lo que se sabe del hombre asesinado a la salida de un Bodytech en Bogotá

A las autoridades les parece extraño que Alberto Ortega no tenía bienes a su nombre en Colombia. Cortesía.

En un Porsche llegaba todas las mañanas Adolfo Alberto Ortega García al gimnasio Bodytech de la carrera Séptima con calle 85, el lugar de donde estaba saliendo cuando fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en moto de alto cilindraje y con placas de Medellín, el pasado lunes 24 de julio.

Te puede interesar: Hombre fue asesinado por sicarios frente a exclusivo gimnasio de Chapinero: esto es lo que se sabe

La víctima vivía en ese sector y sus allegados indicaron que tenía inversiones en una distribuidora de helados radicada en Panamá conocida como Palettería y Diseño, que está activa desde 2016, según los registros comerciales de ese país. Adicionalmente, el empresario comercializaba automóviles de lujo, de acuerdo con la versión que algunos allegados le entregaron al diario El Tiempo.

Pero la alcaldesa Claudia López entregó otra versión, poniendo de manifiesto los antecedentes judiciales del hombre asesinado. “La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios! ¡El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! ¡Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Quién era Alberto Ortega García, el empresario asesinado en Bogotá frente a un gimnasio

También pidió más agentes de policía para la ciudad: “¡Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia!”.

Twitter Claudia López

A la víctima no le aparecen bienes a su nombre

Según pudieron establecer las autoridades, el Adolfo Ortega se movía con frecuencia entre Medellín, Sabaneta y Envigado, donde tenía varias multas de tránsito desde 2011. Pero les llamó la atención que no tuviera bienes a su nombre en Colombia, por lo que buscan indagar a fondo sobre sus actividades.

Te puede interesar: Ladrón asesinó a un hombre con un tubo por robarle una bicicleta

También buscan el vínculo que tenía con una empresa dedicada al comercio de computadores, programas de informática y equipos de telecomunicaciones.

Por lo pronto, lo que se sabe es que el sicario llegó caminando por la calle 85 hasta el mezanine por donde se accede al parqueadero del establecimiento. Cuando ubicó a Ortega le disparó tres veces en la cabeza y salió corriendo hasta encontrarse con otro sujeto que lo estaba esperando a bordo de la motocicleta, a una cuadra del gimnasio.

Casos de sicariato en Bogotá

Con este crimen, ya se registran 296 de modalidad sicariato en lo que va corrido del año. Justamente unos días antes, el 19 de julio, fueron asesinados dos hombres de nacionalidad extranjera frente al recinto ferial de Corferias. De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, el crimen ocurrió sobre las 10:30 p. m. cuando las víctimas salían de la feria del sector agropecuario Agroexpo.

Se trataba de dos hombres de nacionalidad portuguesa y venezolana, y uno de ellos estaba participando como expositor durante la feria que se desarrolló en Bogotá del 13 al 23 de julio.

Habrían sido asesinados por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta y que utilizaron un silenciador para no alterar el orden público del sector y poder escapar sin dificultades, por lo que gran parte de los presentes en la feria no se enteraron del crimen de inmediato.

Luego de que se hiciera público el hecho, desde Corferias hicieron público un comunicado en el que lamentaron este tipo de hechos violentos, afirmando que el recinto ferial tuvo contacto con las autoridades de la ciudad para brindar la información que pueda ser importante para esclarecer el delito.

“Corferias lamenta profundamente y rechaza los hechos de violencia que sucedieron en inmediaciones del recinto ferial en la noche del 19 de julio, en el que se produjo el fallecimiento de dos personas”, señalaron en su cuenta oficial de Twitter. Desde que se presentaron los hechos Corferias ha estado en permanente contacto con las autoridades competentes para prestar toda la colaboración y brindar el acompañamiento que resulte necesario. Corferias expresa su solidaridad a las familias de las personas afectadas”, se lee en el comunicado.

Debido al uso del silenciador, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los criminales habrían planeado con anterioridad asesinar a los extranjeros cuando salieran de la feria.