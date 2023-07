Reconocido periodista denunció que fue víctima de estafa: “No usen esa App ... Me sacaron dinero de la cuenta”

Estafa a periodista de CityTV

Las estafas y delitos financieros es una problemática que afronta el país, y según indicó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) al año hay más de 40.000 víctimas de este tipo de crímenes. Para los días de pago los malhechores redoblan esfuerzos para capturar más ingenuas víctimas.

Te puede interesar: Eduardo Luis López causó revuelo en redes al recibir en su restaurante a precandidato a la Alcaldía de Bogotá

Precisamente uno de los periodistas más reconocidos de la televisión nacional denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de una estafa mediante una aplicación digital de una compañía bancaria. El presentador de City Noticias Johnatan Nieto señaló mediante un trino:

“No usen esa App de @bancolombia es vulnerable. Me acaban de robar”, indicó Nieto en su cuenta oficial en la red social, añadiendo que se debe reforzar la seguridad de este tipo de plataformas: “Dónde está su seguridad informática? Me sacaron dinero de la cuenta: entonces en qué estamos los clientes??? (SIC)”.

Twitter/@jnietoblanco

Tras la publicación la entidad bancaría le respondió en el mismo trino a Johnatan Nieto que se comunicara a la mensajería interna para iniciar acciones de respuesta en contra de lo ocurrido.

Te puede interesar: Pliego de cargos a policía que le habría propinado golpiza a un periodista en Tunja

Finalmente el periodista reflexionó e indicó que pese a la estafa y haber tenido una mala racha es una persona afortunada por la integridad de uno de sus hijos por lo que agradeció a Dios en su publicación:

“Hoy sacaron dinero de mi cuenta, no me aprobaron un proyecto en el que llevo meses trabajando y me dieron una noticia financiera poco alentadora. ¿cuál es mi reacción? Darle gracias a Dios. En casa mi hijo me dice; “pa me salvé de que me atracaran, llegó de la nada una patrulla” (SIC)”.

Twitter/@jnietoblanco

Estafa a otro periodista de la televisión nacional

Una nueva denuncia se suma para los vehículos que son solicitados a través de plataformas digitales. En esta ocasión, el reconocido periodista de entretenimiento de Red+ Noticias Marco Vergara comentó que fue víctima de los ladrones, luego de dejar su billetera en el carro que lo transportaba.

Te puede interesar: Felipe Rocha declaró ante la Fiscalía por la pirámide ganadera con la que habría estafado a un grupo de millonarios: aseguró que se quedó sin dinero

Según comentó el presentador, los hechos ocurrieron el viernes 7 de julio de 2023, cuando solicitó un carro en la aplicación In Driver, que lo transportó desde el lugar donde trabaja hasta su hogar. Aunque no se presentaron anomalías durante el viaje, Marco no se percató que dejó su billetera en el vehículo cuando finalizó su recorrido, aunque el descuido no debía suponer mayores amenazas, ya que la plataforma digital dispone de un proceso para devolver a sus dueños cualquier objeto que haya sido olvidado.

Sin embargo, el protocolo no se cumplió y, por el contrario, el ladrón habría suplantado al periodista usando sus documentos para hacer compras en diferentes establecimientos comerciales de la capital colombiana. Según informó Marco, él se percató de la ausencia de su billetera al día siguiente, cuando vio en su celular varios mensajes de texto de las entidades bancarias informando compras durante la madrugada del sábado 8 de julio.

“Yo dejé la billetera dentro del carro que venía, que cogí por plataforma, hicimos un viaje largo y después de eso no vi la billetera y me vine a dar cuenta un día después, cuando me empiezan a llegar las notificaciones”, dijo en su momento al aire durante una transmisión del noticiero donde labora.

Compras hechas con tarjetas robadas a presentador Marco Vergara. Captura de pantalla

Cuenta el comunicador que el ladrón aprovechó la noche para desplazarse por diferentes puntos de la ciudad, hacer mercado y hasta tanquear un vehículo, que se presume fue el Chevrolet Beat color amarillo que lo transportó. Incluso, la compra en la estación de combustible fue por $400.000 pesos, mientras que se registró más de una decena de transacciones por valores entre $40.000 y $80.000.

En total, Marco Vergara estima que fueron más de 5 millones de pesos los que perdió en una noche. Lo que sorprende al periodista es que hicieran uso de su tarjeta de crédito que, según la regulación colombiana, exige que sea el titular del plástico el único autorizado para realizar transacciones, es decir, el ladrón habría usado su documento de identificación y el personal de los establecimientos no corroboraron la información.

Marco Vergara lamentó que esta situación sea repetitiva en la ciudad y en el país, y que además de perder grandes sumas de dinero, se han perdido los valores entre la sociedad colombiana. “Se acabó la honradez” concluyó el comunicador.