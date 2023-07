El entrenador español Rubén de la Barrera desmiente el interés de Atlético Nacional

Atlético Nacional debutará en el segundo semestre del 2023 contra Once Caldas en condición de visitante (Colprensa - El Colombiano)

Atlético Nacional iniciará el segundo semestre del 2023 con William Amaral como entrenador encargado del cuadro subcampeón de Colombia tras la renuncia de Paulo Autuori. No obstante, las directivas del cuadro verdolaga trabajan en el análisis de las hojas de vida para determinar quién es la mejor opción para reemplazar al entrenador brasilero, que apenas duró seis meses en su segundo ciclo.

La Cadena Ser de La Coruña afirmó que el español Rubén de la Barrera, ex estratega del Deportivo La Coruña, era un fuerte candidato para asumir la dirección técnica de Nacional. Sin embargo, fue él mismo quien se encargó de dar fin a los rumores en diálogo con el Carrusel Deportivo de Caracol Radio. No obstante, no descarta la posibilidad de dirigir en Suramérica, siempre y cuando los proyectos que le propongan sean “serios y ambiciosos”.

“Tengo una agencia de representación y ellos son los que manejan todo. Hoy no conozco nada de un interés de Atlético Nacional” dijo de manera tajante el director técnico que estuvo a cargo del histórico cuadro español hasta el 30 de junio del 2023.

CD Villaralbo, Guijuelo, Real Valladolid Promesas, Cultural Leonesa, Al Ahli Doha, Viitorul Constanta, RC Deportivo La Coruña y Albacete han sido los cuadros por donde ha pasado de la Barrera. Su estancia más larga fue en Leonesa en donde dirigió 102 partidos con un saldo de 46 victorias, 25 empates y 26 derrotas. Su balance total es de 409 encuentros como entrenador: 145 victorias, 80 empates y 98 derrotas.

El primer partido de Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2023 será ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. El encuentro cerrará la jornada futbolera del domingo 16 de julio en Colombia, pues el pitazo inicial está programado para las 7:30 de la noche.

El discurso de William Amaral que tiene en el ojo de huracán a Paulo Autuori

Las directivas de Atlético Nacional optaron por nombrar de manera interina a los ex asistentes de Autuori; William Amaral y Caio Mello, que estuvieron al frente del cuadro antioqueño en la derrota ante Millonarios en el único partido amistoso jugado por los verdolagas de pretemporada con sede en Estados Unidos.

Previo al encuentro debut en la Liga BetPlay Dimayor II-2023, William Amaral atendió a los medios de comunicación con un discurso conciliador muy distinto al de su antecesor, que en su estancia en Nacional tuvo varios desencuentros con la prensa antioqueña cuando decidió cuestionarlo por el desempeño en la cancha de sus dirigidos.

En primer lugar, el entrenador dio detalles del momento cuando se supo de la renuncia del ahora ex técnico de Atlético Nacional. “Cuando se conoció lo de Autuori, hubo una reunión con el míster Paulo y con la directiva, y me recomendó seguir mientras el club no se organice, para que pueda tomar sus decisiones”. Acto seguido, se refirió a lo que para él es Atlético Nacional y su idea de juego contraria a la de Paulo Autuori:

“Nacional, con la grandeza que tiene, no puede sacar de encima la responsabilidad de que para ganar tiene que jugar buen fútbol y esa es la responsabilidad que tenemos todos. A veces no lo hace por diversos motivos, la táctica no es buena, los jugadores, los factores son muchos”.

Cabe recordar que además de la Liga BetPlay Dimayor, Atlético Nacional afrontará los octavos de final de la Copa Colombia ante América de Cali, mientras que en la Conmebol Libertadores se medirá ante Racing de Avellaneda.