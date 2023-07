Pensionados de las Fuerzas Militares se preguntan: ¿Por qué sí hay plata para la guerrilla y no para la mesada 14 de los militares?

Pensionados de las FF.MM aseguran que si hay plata para la guerrilla y no para la mesada 14

Los miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Militare, han continuado demostrando su inconformidad por el pago que el Gobierno anunció por casi un millón de pesos, a “jóvenes por no matar”, mientras que ellos vienen luchando para que el Consejo de Estado levante definitivamente la medida cautelar por el pago de la ‘mesada 14′, a los pensionados en condición de discapacidad y cónyuges de las Fuerzas Militares.

“Siento dolor de patria. Me siento frustrada de lo que está pasando. Tenemos plata hasta para darles a la guerrilla, con dineros de nuestros impuestos, para que dejen de delinquir, pero no tenemos dineros para darles una estabilidad a nuestros muchachos que han perdido alguna de sus extremidades y, que le han dado el pecho a este país”, expresó María Camila Pinzón, miembro de la Reserva Activa a La FM.

Son más de 14.000 miembros de la Reserva Activa que se encuentran pensionados y que están en condición de discapacidad de Casur y Cremil, siendo ellos los más afectados por la suspensión de la mesada 14.

“Estamos encadenados porque nos han vulnerado nuestros derechos. Llevamos seis días encadenados, no nos han solucionado, nadie se ha pronunciado. Nos sentimos abandonados por el Ministerio de Defensa. Nosotros deberíamos ser los más protegidos por el Estado”, enfatizó Bresner Duarte, uno de los militares pensionados por discapacidad.

Militares pensionados proponen marcha para el próximo 19 de julio

Debido a la actual situación que presentan los miembros de la Reserva Activa por el no pago de la mesada 14, fue anunciada una marcha que se llevará a cabo el próximo 19 de julio y que se extenderá por las principales ciudades de país, en donde entre otras cosas exigirán el pago del bono pensional de mitad de año.

“Este próximo 19 de julio marcharemos en las principales ciudades del país. La mayor concentración se hará en la Plaza de Bolívar, con el fin de que se levante la medida cautelar de la ‘mesada 14′ y también, por el desgobierno que hay, por la inseguridad y como los grupos armados ilegales, se están fortaleciendo. Queremos defender la democracia y la institucionalidad”, dijo, Álex Acosta, uno de los pensionados.

Hay que aclarar que esta no sería la primera vez que los pensionados convoquen a una marcha por este motivo, puesto que el pasado 4 de julio lo hicieron mediante un plantón al frente de la sede del Consejo de Estado en Bogotá, en donde reclamaron por el pago de la mesada 14 que según se ha informado por parte del Ministerio de Defensa está congelado por medidas cautelares de la misma corporación judicial.

“Soy viuda y exigimos el pago de la mesada 14, mi esposo dio la vida por este país y exigimos el pago de la mesada 14″, reclamó una de las manifestantes.

Además, reclamaron los pensionados de las Fuerzas Militares que: “Este año por capricho nos dejan sin la mesada 14″, reclamó otro pensionado de la fuerza pública, quien perdió una pierna en medio acciones contra la criminalidad cuando estuvo de servicio. “Nos están violando nuestros derechos, nos quitaron nuestra mesada, nos quitaron nuestros beneficios, que nos den la cara para que levanten la medida cautelar”.

Recientemente fue dado a conocer un documento por parte de Semana en el que la Caja de Sueldos de los pensionados de la Policía (Casur) y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) le hicieron una fuerte advertencia al Ministerio de Defensa por la suspensión del pago de la mesada 14.

“Casur y Cremil manifiestan que son obedientes a las decisiones del Gobierno, pero no pueden dejar de cumplir una norma que impone la obligación de pagar la mesada 14, teniendo en cuenta que no existe una decisión judicial, que el costo de no pagar la mesada es muy grande”, señala el documento citado por Semana.

Sin embargo, ante esto el MinDefensa reiteró sobre la existencia de una serie de medidas cautelares por parte del Consejo de Estado, en las que se ordena que no es posible que se realice el pago de la mesada 14 a los pensionados de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares.