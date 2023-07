Denuncian que las Águilas Negras amenazan de muerte a colaboradores del proceso de paz

El grupo paramilitar Águilas Negras aseguró que el proceso de Paz con las extintas Farc fracasó y que aquellos que intentan llevar a cabo acciones relacionadas con dicho proceso, tienen sentencia de muerte.

La Corporación Humanitaria Reencuentros informó por medio de un comunicado de prensa las amenazas que han recibido quienes desarrollan acciones humanitarias de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, por parte de la organización paramilitar Águilas Negras.

Te puede interesar: Alertan por crisis humanitaria y sanitaria de firmantes de paz en Granada, Meta

“Con gran preocupación alertamos sobre la reciente amenaza dirigida a personas buscadoras e integrantes del equipo de defensa de las y los Firmantes de Paz, por parte del grupo armado ‘Águilas Negras’, en un panfleto emitido con fecha de julio 2023″, explicó la corporación de excombatientes dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

La estructura armada anunció entonces una “sentencia de muerte a los guerrilleros, abogados y colaboradores del fracasado Proceso de Paz. No le permitiremos respirar más, por lo tanto, a colaboradores que, disfrazados de buscar campos minados y supuestos cuerpos desaparecidos, engañan al país con el fracasado Acuerdo de Paz”, se lee en la amenaza, compartida por la Corporación.

Te puede interesar: Diez exmandos de las Farc serán imputados por crímenes de guerra, anunció la JEP

Según Reencuentros, el panfleto llegó justo después de que culminaran la segunda Asamblea Nacional, en la que ratificaron su compromiso para continuar con las labores humanitarias de búsqueda y con la reparación de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto.

Debido al riesgo que representa el grupo armado para la integridad de quienes desarrollan acciones de carácter social, la Corporación solicitó la ayuda del Gobierno para que su seguridad sea garantizada.

Te puede interesar: Este es el balance que se reporta luego de un día de violencia en Bucaramanga

“Llamamos al Gobierno nacional, a las instituciones como la Unidad Nacional de Protección y las diferentes entidades correspondientes a que brinden garantías a la labor que desempeñamos, y garantías a la protección de la vida de las y los firmantes, así como de las demás personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, cuya labor es humanitaria y está amparada en normas internacionales”, indicó la Corporación Humanitaria en el comunicado.

Asimismo, pidió que las amenazas sean investigadas y, además, pidió que las promesas que ha hecho el Gobierno de Gustavo Petro transiten a la realidad. “Es de vital importancia que se esclarezcan estos hechos y que no se sigan acumulando amenazas, como si nada pasara, es hora de pasar de las promesas a las acciones reales por parte del Gobierno”, puntualizó Reencuentros.

La Corporación Reencuentros es una comisión que nació del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, con el propósito de encontrar personas desaparecidas en el conflicto armado.

De acuerdo con John León, director de la corporación, en diálogo con el colectivo de comunicación popular Contra Sentido, esta es la primera vez que reciben una amenaza de manera directa para quienes adelantan acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

Amenazas de las Águilas Negras a presidente de Junta de Acción Comunal

Los firmantes de paz y colaboradores de acciones humanitarias no han sido los únicos amenazados por el grupo paramilitar en 2023. En mayo, el Concejo de Bogotá denunció dio a conocer graves amenazas de las que fue víctima el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pastranita de la Localidad de Kennedy.

Se trata de Arley Stiven Herrera, que recibió un comunicado por parte del Bloque Capital D. C. de la Águilas Negras. “Tiene hasta el miércoles 03 de mayo para irse, si no le va mal pirobo, nos está quitando los chinos, dizque para la Universidad y allá no es la guerra, necesitamos gente en el monte y ni diga nada de las antenas ni de ese hijueputa comedor estudiantil que tiene” se lee en el apartado del comunicado, compartido por el Concejo.

Al parecer, las intimidaciones en contra del líder comunal se dieron debido al trabajo social que ejerce en la localidad, donde está desarrollando proyectos para que los jóvenes del sector puedan acceder a la educación formal y para que, además, cuenten con una alimentación de calidad.

En el comunicado, la familia del presidente de la junta también fue blanco de amenazas. “Muerte a Andrey Steven Herrera, un gamín revolucionario, drogadicto y homosexual que fue elegido por los sapos de Pastranita y está causándonos muchos problemas… Ya sabemos donde vive, los amigos, la mamita y la bebé, esa que tiene… lo haremos pagar por todas esas huevonadas que está haciendo, somos gente muy poderosa, no nos tiembla la mano para acabar con escorias como usted...”, concluye la intimidante comunicación del grupo armado.