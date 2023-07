Sara Corrales reveló cuál es el negocio que tiene lejos de la actuación: “Soy una mujer que no para”

(@saracorrales)

La actriz colombiana Sara Corrales recientemente ha estado involucrada en diferentes rumores sobre su vida amorosa, aunque ella misma ya ha confirmado que está saliendo con el mexicano Juan Pablo Gil.

Sin embargo, un detalle que pocos conocen de la artista colombiana es que es emprendedora y que no solo vive de sus interpretaciones en telenovelas.

Recientemente, a través de un video que la artista hizo en colaboración con una tienda de muebles colombiana, se conoció que, además de su trabajo frente a las cámaras de televisión, Sara Corrales tiene otro negocio que le deja importantes ganancias.

Se trata de 4 apartasuites ubicados en Envigado, Antioquia, en los que la actriz ofrece a sus visitantes comodidad y buena ubicación para sus visitas a Medellín.

“A mí me encantan estos espacios, porque siento que es la forma más real, bonita y sincera de mostrar quién es esta mujer que ustedes conocen solamente como una actriz”, señaló Corrales en el video.

El emprendimiento de la colombiana se llama Apartamentos Delta y consiste en un alojamiento conformado por cuatro apartamentos de 2 o 3 habitaciones que alquila por cierto tiempo. Los espacios están completamente diseñados por ella para garantizar un ambiente ameno y señaló que la idea surgió en medio de su búsqueda de nuevas inversiones para garantizar su futuro.

“Soy una mujer que no para, que constantemente está creando, creciendo y mirando qué va a hacer con su vida en su futuro y su presente”, agregó la colombiana y señaló que “a raíz de esa búsqueda me surge la idea de montar un apartasuite, un hotel de apartamentos aquí en Medellín”.

Este emprendimiento se une a su restaurante Vivo Live Food, también ubicado en Medellín, a pesar de que ella vive en México,y con el que promueve un estilo de vida saludable. Al parecer, la idea se terminó de materializar luego de que la colombiana participara en el reality show Master Chef Celebrity Colombia en 2019, pero la pandemia retrasó un poco su apertura.

En una publicación de octubre de 2019 en Instagram, Corrales llamó la atención de sus seguidores para preguntarles qué tal les había parecido su aparición en el programa televisivo de cocina y señaló que estar allí le dio la motivación para abrir su propio negocio de comida.

“¿Cuéntame qué tal te ha parecido mi paso por MasterChef Celebrity? ¿Te ha gustado el concurso? No tienen ni idea cómo lo he disfrutado yo! He aprendido muchisisisisiisimo y lo mejor: ¡Este programa me dio el impulso que necesitaba para lanzarme a abrir mi propio restaurante! Vivo live food es el resultado de soñar en grande”.

Según la empresaria, Vivo Live Food promete una comida saludable para un público amante de ese tipo de alimentación: “Comida consciente para personas conscientes” es el eslogan de la marca.

Sara Corrales y Juan Pablo Gil confirmaron su relación

Sara Corrales y Juan Pablo Gil se besaron en medio de programa para confirmar su relación

Sara Corrales y Juan Pablo Gil se reencontraron tras la salida de la colombiana del concurso de cocina de Telemundo llamado Top Chef VIP 2. Ya anteriormente la colombiana había confirmado que en medio de la competencia con su colega mexicano pasaron del “agradecimiento” al “amor” y ahora con un beso ante las cámaras demostraron lo que pasa entre ellos.

“Ahora salimos y estamos felices conociéndonos, disfrutándonos, o sea como conociéndonos cómo somos fuera de las cocinas”, señaló la actriz en entrevista con el programa A Rojo Vivo, al que asistió con su pretendiente. Aunque ninguno de los dos quiso ponerle nombre a su relación, ambos señalaron que tienen planes de viajar juntos y darse la oportunidad de ver qué pasa.

Las periodistas del programa les insistieron en que dieran más detalles de su relación y acabaron la conversación al darse un beso. Aunque no se ha confirmado que los dos actores sean pareja, sin duda algo especial está creciendo entre ellos.