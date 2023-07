En medio de las críticas al Ministerio de la Igualdad, Francia Márquez se posesionó como jefa de la nueva cartera

Francia Márquez se posesionó como nueva ministra de la Igualdad y Equidad. Presidencia de la República

Este viernes 30 de junio de 2023, el presidente Gustavo Petro posesionó a la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de la Igualdad y la Equidad de Colombia, en un evento realizado en Manaure, La Guajira.

El nuevo ministerio, que no ha caído bien en el sector político y que ha estado envuelto en críticas luego de conocerse el millonario presupuesto que manejará, tendrá que ayudar a solucionar graves problemas sociales y “tiene que ir a los más excluidos de los excluidos”, dijo el jefe de Estado en la ceremonia de posesión.

Y es que, la nueva cartera contará con un monto inicial de 500.000 millones de pesos: cantidad que proviene de la adición de $1,78 billones para programas sociales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Pese las fuertes críticas, el presidente dijo en su discurso que, “ojalá el próximo Gobierno no lo borre”, destacando que la nueva institucionalidad se aprobó por ley, “sobre la base de que vivimos en una de las sociedades más desiguales, socialmente, de toda la Tierra”.

Pero, ante la creación del ministerio, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se mostró en desacuerdo y expresó, en ocasiones anteriores, que esto era simplemente un “capricho” de Márquez, y que fomentaría la burocracia estatal.

“Medio billón de pesos para que Francia Márquez ejerza como Ministra de la Igualdad. ¿En 10 meses aparte de viajar en helicóptero y traer el suajili a Colombia qué ha hecho?”, manifestó la congresista en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Petro resaltó la importancia de que se atienda la desigualdad que, “ha traído muchísimos de los problemas más graves que vive nuestra nación hoy”, como la violencia, el narcotráfico, la exclusión y la pobreza, sostuvo en el evento.

Por lo anterior, manifestó que esta es una nueva oportunidad para algunos sectores de la población que serán priorizados en el nuevo Ministerio, como las mujeres, los jóvenes, las personas discapacitadas y las comunidades étnicas.

El Ministerio de la Igualdad deberá proteger a la población de la calle, los migrantes, las personas en condición de pobreza y las que habitan en territorios marginados. Presidencia de la República

Consideró que los jóvenes tendrán un amplio espacio en la cartera, a través de programas como Jóvenes en Paz, que busca que las nuevas generaciones puedan estudiar, trabajar, crear poesía y arte, así como crecer en un país en paz, y no en medio de la sangre y la violencia.

Y subrayó que el ministerio también atenderá a quienes tienen una orientación sexual diferente, por lo cual en el pasado los excluían y hasta los mataban.

“Ante esta multitud y estos pueblos diversos, queda posesionada Francia Márquez como la primera Ministra de Colombia del Ministerio de la Igualdad” para que este país no siga siendo de la desigualdad”, concluyó el Presidente Petro.

En días pasados, el excandidato presidencial Enrique Gómez comparó la nueva cartera con la que actualmente funciona en España: “¿Quieren conocer el significado de clientelismo burocrático inútil de manera práctica? Al igual que en España, el mal llamado Ministerio de la Igualdad es una vagabundería diseñada para complacer el hambre presupuestal y para darle gusto a los amigos cercanos al desgobierno”, señaló en sus redes sociales.

Paloma Valencia, miembro del partido Centro Democrático y otra de las detractoras del Gobierno actual, aseguró que interpuso una demanda en contra de la creación de la institución.

“Hemos demandado al Ministerio de la Igualdad, me parece sumamente grave que no exista claridad sobre la estructura de funcionalidad de esta nueva cartera, esto no se trata de darle un cargo a Francia Márquez, sino que se debe hacer el ejercicio de conformación en el que se pueda ver qué cambia y que sale”, indicó la congresista a El Heraldo.

Valencia dijo que espera que la creación del Ministerio de la Igualdad sea declarada inconstitucional porque su trámite en la Comisión Primera del Senado de la República, a su juicio, estuvo llena de irregularidades.

Previo al acto de posesión, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez participaron en la firma de los tres decretos que reglamentan y ponen en funcionamiento el Ministerio de Igualdad y Equidad.

El presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez firman los decretos para hacer realidad el Ministerio de la Igualdad y Equidad. @FranciaMarquezM/Twitter

Como está dispuesto en el documento oficial, el objetivo de esta cartera será avanzar en la garantía de derechos de las mujeres en todas sus diversidades, incluyendo a las madres cabeza de familia; la niñez, los jóvenes, las familias y las personas mayores, las diversidades de la población LGBTIQ+ y de las personas con discapacidad, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palanqueros, indígenas, Rrom y el campesinado.

Además, deberá proteger a las poblaciones excluidas, como las que están en situación de calle, la población migrante, las personas en condición de pobreza y las que habitan en territorios marginados.

También abordará problemáticas como el racismo, la discriminación, las desigualdades causadas por el cambio climático, las brechas entre el campo y la ciudad y todas formas de violencia basada en género.