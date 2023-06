Millonario presupuesto manejará el Ministerio de Igualdad, a cargo de Francia Márquez

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se encuentra en La Guajira,

Todo está listo en Riohacha (La Guajira) para que el jueves 29 de junio de 2023 la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, asuma el ministerio de Igualdad y Equidad: cartera creada en cumplimiento del plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro, como parte del acuerdo programático con su fórmula en el Ejecutivo.

El nuevo ministerio contará con un presupuesto inicial de 500.000 millones de pesos: un monto inferior a otras dependencias y que proviene de la adición de $1,78 billones para programas sociales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y otras iniciativas que fueron contempladas en dicho plan.

“Dicho ministerio nace con recursos para este año gracias al recaudo fruto de la Reforma Tributaria. Contará con un Fondo que le permitirá agilidad en las inversiones y la ejecución. El Ministerio de Igualdad y Equidad también obtuvo un importante espacio normativo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, participando en importantes programas como Agua es Vida, Jóvenes en Paz y la Lucha contra el Hambre”, indicó el Gobierno.

No obstante, la razón por la cual no contará con más recursos para su funcionamiento es que cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación del 2023, esta cartera no existía, por lo que fue imposible destinar una mayor asignación.

El Ministerio de Igualdad y Equidad fue creado mediante la Ley 2281 de 2023, tras la aprobación del Congreso de la República, con el fin de promover, como su nombre lo dice, el derecho a la igualdad y la erradicación de las discriminaciones, que afectan a comunidades y territorios históricamente marginados y excluidos; a través de diferentes enfoques, como el de género, el étnico racial, el interseccional y el territorial.

“Queremos que las mujeres tengan autonomía económica, que las mujeres tengan empoderamiento político, que las mujeres tengan garantías de derechos. Queremos igualdad y oportunidades para la juventud. El mundo político y de poder tiene que ser transformado para que este transforme la sociedad y la economía”, dijo Márquez tras su posesión como vicepresidenta, cuando esbozó las bases de este desafío.

Estos serán los viceministerios

Según se conoció, en total serán cinco los viceministerios los que compondrán esta nueva dependencia del Estado. Entre ellos están el de la Mujer, en el que se hará énfasis en las cabezas de familia; la Juventud, la población LGBTIQ+ y Discapacidad, a los que se sumaría uno más que aún no está definido en su enfoque, pero que estaría relacionado con los pueblos afrodescendientes e indígenas.

Según la presentación del nuevo ministerio, se destaca que se harán innovaciones de tipo administrativo para abordar diferentes técnicas. Y se hará una especial labor en temáticas como el racismo y la discriminación, además de las desigualdades del cambio climático, la violencia basada en género y “las brechas entre el campo y la ciudad”.

Críticas al nuevo Ministerio de Igualdad

Luego de conocerse el presupuesto que manejará esta cartera, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, dejó ver su desacuerdo con la creación del ministerio, el cual, en ocasiones anteriores, había señalado como “capricho” de Márquez. Y que fomentaría la burocracia estatal.

“Medio billón de pesos para que Francia Márquez ejerza como Ministra de la Igualdad. ¿En 10 meses aparte de viajar en helicóptero y traer el suajili a Colombia qué ha hecho?”, manifestó la congresista en su cuenta de Twitter.

En su Twitter, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad.

No será la primera vez en que un vicepresidente ejerza como ministro. Entre 2021 y 2022, Marta Lucía Ramírez fue vicepresidenta y, a la vez, ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Iván Duque Márquez, ante la salida de Claudia Blum de este cargo.