La realidad de la adolescencia de Yeison Jiménez: “Me gradué en casa por cárcel”

Aunque fue el tercer mejor Icfes de la institución en donde tuvo la oportunidad de culminar su proceso educativo, Yeison Jiménez se pudo graduar gracias a que el rector del colegio era de Manizales, por lo que le brindó la mano para recibirlo, pero eso sí, la única condición que le puso era que no podía seguir cometiendo errores. Archivo

Yeison Jiménez es uno de los artistas más representativos de la música popular en Colombia. A sus canciones y talento se le ha sumado su forma de ser sincera, lo que quedó demostrado cuando confesó que en su adolescencia tuvo que aprovechar la oportunidad que le dieron en un colegio para poder graduarse, pues se encontraba pagando casa por cárcel.

Ese tipo de sinceridad ha hecho que Yeison Jiménez conecte con sus fanáticos, pues a lo largo de su carrera musical ha lanzado canciones que son una muestra de lo que tuvo que vivir cuando niño y adolescente, por ejemplo, El mejor caballo o Por qué la envidia han dejado ver una parte muy humana del cantante nacido en Manzanares (Caldas).

Pero, una revelación en el programa La Sala De Laura Acuña transmitido por YouTube, llamó la atención sobre el pasado del cantante de música popular, pues fue el mismo artista el que confesó que terminó sus estudios de bachillerato mientras se encontraba en casa por cárcel, y aunque aseguró que no contaría las razones, sí fue muy sincero en aceptar que el entorno en el que vivía lo llevó a ser una persona mala.

“Me gradué con casa por cárcel, nunca he dicho, no lo puedo decir, pero tuve problemas y me sacaron de mi colegio y por mis notas académicas me logré graduar. En esos siete meses solo podía salir a estudiar, me daban permiso de ir a estudiar y me puse una meta y dije: ‘Voy a ser el mejor’”.

Yeison Jiménez no dio detalles sobre lo que sucedió y las razones que lo llevaron a tener que cumplir una condena siendo aún un adolescente, pero sí explicó que el contexto en el que vivía no era sano, por lo que se vio afectado por las malas decisiones que tomó.

“Realmente lo que pasó es que yo estaba viviendo en un sitio y en un lugar donde todo lo que pasaba era malo y pues yo no era la excepción, a mí me permeó eso porque es normal, yo por eso no culpo de muchas cosas a la gente porque hay veces que ser malo es la opción, sinó, pues no sobrevives”.

Otra de las confesiones que dio Yeison Jiménez fue que él no pensó en llegar a los 25 años vivo, pues todos sus amigos con los que había crecido no llegaron a esa edad y agregó que todos están muertos, por eso, según el artista, cuando llegó el día de su celebrar su nacimiento lo hizo de la mejor manera.

“Así me tocó a mí hasta que la embarré y me fui a la madre y yo dije: ‘Bueno, ¿qué hago?’. Todos mis amigos murieron, todos muy jóvenes y entonces yo dije: ‘Parce, yo no me quiero morir’. Yo pensé que yo no cumplía 25 años, por eso cuando cumplí 25 años hice mi mejor cumpleaños de toda la vida, yo decía: ‘¿25 años marica?, ¿cómo?’, porque nadie llegó por allá”.

“Yo llegué a un colegio donde nadie me conocía y el rector era de Manizales, por eso me gradué y me dice: ‘Mira, te voy a dar media oportunidad, no te voy a dar una, te voy a dar media, si me haces media te largas pa’ la mierda y te la voy a dar porque tú eres de Manizales y somos paisanos’”.