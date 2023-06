Reforma laboral generó “encontronazo” entre Gustavo Petro, Mafe Carrascal y presidente de la Anif: “Cómo estamos en manos de tanta ineptitud”

El presidente de la Anif, Mauricio Santa María, la representante a la Cámara Mafe Carrascal y el presidente Gustavo Petro discutieron en redes sociales sobre el proyecto de reforma laboral.

El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro va de polémica en polémica. El mismo, de acuerdo con los gremios e, incluso, el Banco de la República, afectará la generación de empleo ante los sobrecostos laborales que traerá para las empresas, ya que obliga a estas a pagar el 100% de los recargos dominicales y modifica las jornadas laborales para beneficiar a los trabajadores.

La iniciativa tiene discusiones en todos los espacios, en especial, en las redes sociales. Y es que en Twitter, particularmente, hubo un ‘encontronazo’ entre el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santamaría; la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, y el presidente Gustavo Petro.

Lo anterior, por un trino hecho por Carrascal, coordinadora ponente del proyecto de ley. La congresista aseguró que los empleadores no pagan los gastos del trabajadores, lo que desató la fuerte crítica de Santamaría.

“Los gastos del trabajador no los paga el empleador, sino el salario del primero proveniente de su trabajo. Nadie puede decirle al trabajador cómo gastarse lo que se gana”, trinó, con exactitud, la congresista.

Ante esto, Mauricio Santamaría hizo un duro cuestionamiento y calificó lo escrito por Carrascal como “ineptitud”.

“Por favor, lean esto y díganme si no es para preocuparse que esta persona legisle y sea ponente justamente en materia de mercado laboral. ¿Cómo es posible que estemos en manos de tanta ineptitud? Lo pregunto en serio”, escribió el presidente de la Anif.

Tuits del presidente de la Anif, Mauricio Santa María, y de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal.

La respuesta de Santamaría la respaldó el exsuperintendente financiero Andrés Felipe Londoño, quien citó al proyecto de reforma pensional y, según lo dicho por Carrascal, afirmó que entonces el Gobierno no puede obligar al trabajador a ahorrar en un sistema público de pensiones insostenible, ya que esta otra iniciativa propone eso.

“María Fernanda, esto simplemente no es cierto. Si esa es la base del análisis de una reforma laboral estás revelando una profunda ignorancia en el tema que pretendes regular”, criticó Londoño.

Tuit de Andrés Felipe Londoño, exsuperintendente financiero.

Ante lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro, muy activo en Twitter, salió en defensa de la congresista y minimizó a Santamaría.

“Mauricio debe haber estudiado, como economista, que un gravamen o tasa puede trasladarse al oferente o demandante de acuerdo a las elasticidades. Si la oferta de trabajo es inelástica ante el salario, la tasa puesta al empleador se traslada a un menor salario. Los trabajadores pagan la tasa del empresario”, trinó el mandatario.

Tuit de Gustavo Petro en respuesta al presidente de la Anif, Mauricio Santa María.

Por supuesto, Santamaría no se quedó callado y con ironía agradeció a Petro por la respuesta, pero le dejó comentarios adicionales.

“Gracias señor presidente por su respuesta. Lo que usted menciona en su mensaje es totalmente cierto, sin embargo, hay tres temas sobre los cuales tengo algunos comentarios adicionales”, apuntó el presidente de la Anif.

El primer comentario adicional de Santamaría tiene que ver con la demanda de trabajo. Dijo que existe amplia evidencia empírica en Colombia que la demanda de trabajo es elástica, como dice Petro, mientras que la oferta parece serlo menos, pero no es completamente inelástica, por lo menos por encima del salario de reserva, variable muy importante en esta discusión, ya que el salario de reserva para trabajadores de bajos ingresos es muy cercano a cero.

En el segundo comentario precisó que es un hecho, tanto teórico como empírico, que cualquier impuesto en cualquier mercado reduce la cantidad transada o las ganancias de los participantes del mercado, o ambas, dependiendo de las elasticidades.

“Y esa es precisamente mi gran preocupación: al ponerle más impuestos o tasas adicionales al trabajo formal, este se va a reducir, o el salario, o ambas, dependiendo de las elasticidades de la oferta y la demanda”, advirtió.

Agregó que lo grave es que esto afectará más a las poblaciones de bajos ingresos por la restricción que representa el salario mínimo y por su bajo salario de reserva, es decir, que el proyecto de reforma, si se aprueba cómo está, sin duda, aumentará la informalidad y reducirá los salarios de los trabajadores de bajos ingresos, lo que es un hecho seguro.

Tuit del presidente de la Anif, Mauricio Santa María, en respuesta a Gustavo Petro.

En tercer lugar, ya en un plano menos profundo, Santa María anotó que “el comentario a la señora María Fernanda Carrascal era más liviano”.

“Quería resaltar el hecho que me preocupa mucho que una persona que es ponente de una reforma tan importante como la laboral, mande un tuit que demuestra que no entiende la discusión de fondo sobre la reforma. Da una explicación que no tiene nada que ver y que, además, es un obviedad”, lamentó el presidente de la Anif, Mauricio Santa María.