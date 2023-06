Camilo Gómez, ex alto comisionado para la paz, mencionó que el fondo multilateral para el ELN es una mala idea y que no es la primera vez que la guerrilla hace esta contraposición

Bogotá. Diciembre 5 de 2019. Camilo Gómez habló sobre el acuerdo de paz con el ELN

El proyecto de paz total continúa su curso en diferentes frentes, parece ser que uno de los que más ha avanzado es el de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, incluso, el 15 de junio salió a la luz una propuesta del Gobierno de Gustavo Petro que ha generado resistencia por parte de la opinión pública, ya que tras la firma del cese al fuego, donde el grupo armado dejó en claro que no dejará sus actividades de ‘financiación′ y se amparó el Derecho Internacional Humanitario donde no aparece de forma directa el secuestro y la extorsión como violación de los derechos humanos.

Debido a lo anterior, el Gobierno decidió lanzar una propuesta que ha creado una ola de críticas, señaló que debido a que el cese no pudo avanzar en estos dos delitos, se está pesando en la creación de un fondo de financiación a la guerrilla para que no extorsionen ni secuestren más, teniendo en cuenta que el último delito ha aumentado de forma significativa en el último año. Pese a que los fondos no saldrían directamente del recurso del Estado colombiano, ya que sería de los fondos que la comunidad internacional aporta para la consolidación de paz en Colombia, muchos consideran que de ser así ese dinero debería ser usado y entregado a las víctimas.

En este sentido, Camilo Gómez, quien en su momento fungió como alto comisionado para la Paz, en el gobierno de Andrés Pastana y director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del gobierno de Iván Duque, señaló en entrevista con la W Radio, que esta propuesta ha sido mencionada por este actor armado desde el 2002 y que parece ser que no avanzan pese a que han pasado más de 20 años.

“Es una propuesta que aparece en muy mal momento porque coincide con otras propuestas en la que se les da beneficios a grupos armados; pero tampoco es una propuesta nueva, hacia 2002 o 2001 el ELN propuso que para que el cese al fuego, que se discutía, fuera objetivo pedían que el Estado les diera plata o la comunidad internacional lo hiciera”, agregó Gómez.

En este sentido, dijo que es una propuesta inoportuna, ya que aparece nuevamente cuando el Gobierno nacional ha otorgado beneficios a otros grupos y genera una percepción negativa de los acuerdos. Es por eso que considera que:

“Sería absurdo ceder en eso (la propuesta del fondo), no lo hicimos en 2002, en vez de dar plata a campesinos se le da a guerrilleros para que no secuestren, pero sin ningún control, no se puede verificar que no estén haciendo actividades delictivas sin ningún tipo. El ELN está en lo mismo de siempre”, puntualizó.

Además, ratificó la idea que se tiene de la guerrilla en términos organizativos: “Es imposible aspirar a tener control sobre toda la gente del ELN”; y agregó que, incluso, pese a las diferencias que tiene con el acuerdo que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos, reconoce que los beneficios ofrecidos a las Farc en ese momento, al menos se concentraron en zonas donde realmente se estaba acordando el cese al fuego.

“Son dos etapas distintas, no fui el más partidario del proceso de paz con Santos, pero tengo que reconocer que cuando se hizo lo de dar alimentos, estaban concentrados en zonas específicas con un cese al fuego controlado, pero con el ELN no lo está ni lo va a estar nunca”, dijo el exfuncionario.

Por ahora las críticas continúan sobre el tema desde diferentes sectores, incluso, desde el Gobierno, el mismo Otty Patiño, negociador principal de la mesa con la guerrilla, mencionó que es “inaceptable sostener un grupo insurgente”.