Shakira atendió crítica situación de niños en La Guajira: “Enseñándole a Petro cómo se hace”, escribieron en redes

La cantante ya había hecho en días pasados un pronunciamiento sobre una situación similar en otro municipio del departamento | Foto de archivo: Ruters/Eduardo Muñoz

Lejos de la polémica que le rodea tras su divorcio con Gerard Piqué, la cantante Shakira ha sido noticia en días recientes por una serie de obras benéficas que realiza en La Guajira con su fundación Pies Descalzos.

Te puede interesar: “Ya está, ¿qué pasa?”: Piqué estalló cuando sus amigos de la Kings League nombraron a Lewis Hamilton

Estas iniciativas han dado paso para que la barranquillera de 46 años haga varios llamados de atención —al parecer al Gobierno de Gustavo Petro— y ponga los ojos de sus millones de seguidores en críticas situaciones.

En la noche del 8 de junio, por ejemplo, Shakira alertó sobre las deplorables condiciones en que estudiaban cientos de niños en Maicao, cuya escuela estaba construida con material reciclable y carecía de elementos básicos para la enseñanza y el aprendizaje.

Así lucía una de las escuelas que más niños alberga en Maicao | Foto: Twitter @shakira

De acuerdo con lo expuesto por la intérprete de ‘Waka waka’, gracias a una alianza entre su fundación y la organización Education Above All (EAA Foundation) se construyeron nuevas aulas en la institución y son 300 niños lo que se van a beneficiar.

Te puede interesar: Shakira y Piqué, un año de separación: la infidelidad, las canciones y la mudanza

“Esta es la situación en La Guajira. Construyendo nuevas aulas en este colegio en Maicao de la mano de Pies Descalzos y de EAA Foundation para atender a 300 niños más ¡Tanto por hacer!”, escribió como descripción a unas fotografías del lugar antes y después de su intervención.

Como era de esperarse, las reacciones al anuncio no se hicieron esperar y fueron miles de fanáticos los que aplaudieron a la cantante. Además, hubo quienes aprovecharon para cuestionar al presidente Gustavo Petro por la alarmante situación en esta parte del país.

Te puede interesar: No hay que meterse con los barranquilleros: Shakira, Armando Benedetti y Aida Merlano son vivos ejemplos

“Enseñándole a Petro cómo se hace”, “sin tanta pantalla esta mujer hace mucho más que otros”, “este es uno de los tantos colegios de la zona que necesita ayuda” y “un verdadero ejemplo a seguir”; son algunos de los comentarios que recibió Shakira.

Así quedó la escuela de Maicao tras la intervención de las fundaciones Pies Descalzos y EAA | Foto: Twitter @shakira

Este llamado se une a uno que la misma cantante hizo en días pasados, cuando anunció obras en un colegio del municipio de Uribia, históricamente olvidado por el Estado.

“Esta linda niña guajira, que lleva nuestra bandera puesta, pertenece a un colegio en Uribia para 1.200 niños que no dispone de baños, aulas, comedor ni cocina”, mencionó tras compartir la imagen de una menor que se beneficia de su fundación.

Sin embargo, en aquella ocasión la estrella de la música no perdió oportunidad para pedirle al presidente Petro y a organizaciones de diferentes sectores que le den una mano con esta iniciativa.

“Seguimos trabajando y pedimos más esfuerzos al Gobierno y al sector privado para que nuestros niños puedan obtener una educación digna y un futuro mucho mejor que su presente”, aseguró Shakira.

Shakira anuncia construcción de un módulo en colegio de Uribia, La Guajira

Shakira y su constante apoyo a La Guajira

Pies Descalzos se fundó en 1997 y a lo largo de todos estos años ha abierto sedes en varias ciudades y departamentos de Colombia, para ayudar a niños de poblaciones vulnerables.

“A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, se lee en el sitio web de la organización.

De hecho, La Guajira ha sido seleccionada en repetidas oportunidades para que Shakira inaugure colegios y otros espacios similares en beneficio de los más pequeños. Por ejemplo, a comienzos del 2022 se unió a la gobernación de ese departamento y al programa ‘Educate a child’ para ayudar a comunidades aborígenes.

La población le guarda a Shakira un gran cariño por tenerlos como prioridad con su fundación | Foto: Colprensa

“Inauguramos en La Guajira una nueva escuela Pies Descalzos con nuestros socios ‘Educate a child’ y el gobierno local. Construida con paneles solares, eficiente en carbono, de materiales locales, y una de las pocas de la zona, es un lugar de puertas abiertas a la comunidad indígena Wayúu”, señaló Shakira.

Meses más tarde, la atlanticense anunció que Pies Descalzos ya tiene su propia sede en La Guajira y esta noticia fue aplaudida por la comunidad que ha visto cómo esta fundación les brinda la mano que, desde hace años, las entidades del gobierno les han negado.