Piedad Córdoba también quiere su propio partido político: pidió aval al Consejo Nacional Electoral

La senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, una de las principales escuderas del presidente Gustavo Petro, quiere dejar de ser subordinada política e iniciar su propio partido, donde sea la jefa, tal y como lo hizo Roy Barreras quien previo a su salida del Congreso, por doble militancia, fundó el movimiento Fuerza de la Paz.

Según informó Revista Semana, el pasado martes 30 de mayo Córdoba envió una solicitud a la magistrada Fabiola Márquez, presidenta del Consejo Nacional Electoral y cuota del Pacto Histórico, donde le expone sus argumentos para que el tribunal electoral le otorgue la personería jurídica a su colectividad política.

El nuevo partido de Piedad Córdoba sería denominado denominado Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, Unidad, Dignidad y Autoestima de los Negros, Poder Ciudadano. De recibir el aval del CNE Córdoba dejaría la Unión Patriótica, partido que la avaló en campaña en la coalición del Pacto Histórico.

En la solicitud Córdoba indicó que la idea de Poder Ciudadano surgió desde el 2000, cuando todavía era militante del Partido Liberal; la senadora indicó que en 2005 fundó el movimiento y desde entonces ha tenido presencia en distintas partes del país.

“El Artículo 40 de la Constitución Política establece que cualquier ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político, y para ejercerlo, podrá, entre otros, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas”, indicó Córdoba en su misiva al CNE.

La senadora del Pacto Histórico hizo un recorrido por su trayectoria de la mano del movimiento Poder Ciudadano. Recordó que en el 2009 el Gobierno la habilitó como mediadora ante las Farc y junto a Poder Ciudadano gestionó la liberación de algunos secuestrados por el grupo guerrillero.

Córdoba expuso que pese a ser inhabilitada en 2010 por supuestos vínculos con las Farc, su movimiento continuó con las actividades que venía desarrollando desde hacía algunos años. En 2017 la senadora fue favorecida con un fallo del Consejo de Estado, que tumbó la decisión de la Procuraduría General de la nación y le devolvió los derechos políticos.

Adicionalmente, la política indicó que el movimiento Poder Ciudadano fue inscrito ante el Ministerio del Interior como una organización de base de comunidades negras y en el 2014 lanzó una lista para la circunscripción especial de afrocolombianos.

En 2018 Córdoba anunció su candidatura presidencial por firmas y consiguió 1.500.000 apoyos ciudadanos, pero no fue electa. Finalmente, en el 2021 Piedad Córdoba recibió el apoyo de Unión Patriótica y fue elegida como Senadora bajo la sombrilla del Pacto Histórico.

Con base en lo anterior Córdoba citó el Artículo 108 de la Constitución, que ordena al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica a los partidos y movimientos políticos que obtengan una votación igual o superior al 3% de los sufragios emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Esto también lo sustenta en que el Pacto Histórico como coalición consiguió 2 millones 770 mil 254 votos en las elecciones al Senado, por lo que cumpliría con lo ordenado por la ley.

Hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no ha emitido ninguna decisión; sin embargo, el respaldo del Pacto Histórico a la magistrada Fabiola Márquez, presidenta de la institución, sería un punto a favor para Piedad Córdoba en su búsqueda de la personería jurídica para Poder Ciudadano.

¿Cuál es el partido de Roy Barreras?

Presidente del Senado y de La Fuerza de la Paz, Roy Barreras

El pasado 21 de febrero del 2023 el entonces presidente del Congreso Roy Barreras presentó oficialmente su partido político denominado Fuerza de la Paz, con el que pretende avalar la candidatura de varios políticos para las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 29 de octubre.

Bajo el manto del Pacto Histórico, Barreras buscará ganarle el pulso a los partidos de oposición y aumentar el apoyo regional al Gobierno del presidente Gustavo Petro. “A los compañeros del Pacto en las regiones –que a veces son muy radicales– que nosotros también somos Pacto y que tenemos el derecho y el deber de avalar candidatos de centro liberal, porque es una coalición de centroizquierda”, dijo Barreras.

Entre los candidatos a las alcaldías que maneja el partido Fuerza de la Paz estarían el exministro de Transporte, Jorge Rojas, en Manizales; el ex gobernador Dumeq Turbay, en Cartagena; y el ex viceministro de Vivienda, Camilo Quiroz. Mientras que para las gobernaciones departamentales están el ex senador Berner Zambrano en el Huila; el ex gobernador Jorge Emilio Rey en Cundinamarca.