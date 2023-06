Alina Lozano pasará por el quirófano antes de su matrimonio con Jim Velásquez

"Mi mejor regalo de boda. En unos días me haré unos retoques con el mejor cirujano estético y reconstructivo Felipe González @drfelipegonzalez Muy pendientes al resultado…" Instagram: @lozanoalina

Jim Velásquez contó cuál será su regalo de matrimonio para Alina Lozano, la actriz que le lleva 30 años de edad y con quien se comprometió días atrás durante una emisión del programa Bravíssimo, de CityTv.

Te puede interesar: Aída Morales reveló detalles de su relación con un hombre 10 años menor: “Me inyecta mucha energía”

En conversación con la emisora radial La Kalle, el martes 6 de junio, Jim Velásquez contó cuál es el obsequio que le tiene preparado para su futura esposa. Incluso dejó ver que, para ello, será necesario retirarse de Bogotá unos días. Pero antes, fue Alina quien habló. “Este es un regalo chévere que me parece bonito, lo habíamos contemplado, pero es que por el tema económico la verdad hay otras prioridades”, expresó la actriz.

Su comentario despertó incertidumbre en los presentadores del programa, en especial en Carlos Giraldo, que le pidió “soltar la bomba” de una vez. En ese instante Jim tomó la palabra para decir sin tapujos de qué se trataba.

Alina Lozano y Jim Velásquez. Instagram

“Le tenía un regalo a Alina, entonces me contacté con un cirujano plástico, y pues le di un regalo, digamos que en una clínica, entonces se va a hacer unos retoques. En una semana nos vamos porque va a ser fuera de la ciudad”, contó.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez aceptaron que tienen problemas para definir la fecha del matrimonio

Al parecer, las celebridades eligieron a un reconocido cirujano plástico en Bucaramanga, pero no se ha decidido por el tipo de cirugía. “El doctor se llama Felipe González y pues, todavía no hemos contemplado qué cosas se va a hacer, pero creo que se va a hacer la cola, los senos, la rinoplastia, cosas así”, agregó Jim.

Sin embargo, fue la reacción de Alina que causó curiosidad tras el comentario de su prometido. Según ella, no es cierto que se vaya a hacer esas cirugías en específico: “Eso no es cierto. Yo no me he caracterizado en mi vida por eso”, expresó. Eso sí, Alina Lozano recalcó lo siguiente: “No quiero que empiecen a decir que estoy reciclando mi juventud porque estoy con un pelado”.

Alina Lozano ha luchado toda su vida con problemas alimenticios y psicológicos. Foto - lozanoalina

Asimismo, la actriz compartió en Instagram un clip en el que ratifica el regalo que le hará su prometido: “Mi mejor regalo de boda. En unos días me haré unos retoques con el mejor cirujano estético y reconstructivo Felipe González @drfelipegonzalez Muy pendientes al resultado”, se lee en la descripción de la publicación.

Te puede interesar: Sujeto acusado de hurto murió tras ser fuertemente golpeado por la comunidad en Dosquebradas, en Risaralda

“Si ven que con amor las diferencias no son tan relevantes jajajaja”; “son tan lindos verlos como disfrutan de cada momento. Así de amorosos me encanta verlos así es que siempre deberían estar. Derrochando amor es muy gratificante verlos”; “les aseguro que esa gran diferencia de edad no se nota para nada”; “no le veo gracia a sus vídeos…sugiero q se invente otras actividades en su vida…éxitos…”. Estas fueron algunos comentarios que los internautas hicieron, dejando ver que aún hay personas a favor y en contra de la relación.

(Tropicana)

“Soy una mujer que produce su colágeno”: Alina Lozano

Alina no solo es cuestionada, sino señalada de mentirosa, puesto que hay quienes dudan de que la relación sea real y se trate solo de una estrategia para entretener a sus seguidores en redes sociales.

Asimismo, hay quienes literalmente le dicen que si está con Jim es por el colágeno que le puede proporcionar y que si él está con ella es por interés. Pues bien, una semana atrás la actriz se cansó y paró en seco a aquellos que solo tienen reparos para su relación. Lo hizo con una particular publicación.

“Realmente estoy aburrida, harta, de que digan que estoy con un hombre que es bastante más joven que yo solamente por extraerle su energía, extraerle su colágeno, para yo impregnarme de colágeno en todos lados y no”, puntualizó.