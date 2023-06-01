Colombia

Acusaciones contra el general César Augusto Parra León fueron desestimadas por la Fiscalía

El militar, que fue retirado de su cargo en el 2019, no tiene procesos pendientes en la justicia colombiana

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General en retiro César Parra
La Fiscalía General de la Nación confirmo que se archivaron tres investigaciones penales que se adelantaban en contra del general (r) César Augusto Parra León y una cuarta fue precluida por la justicia.

La Fiscalía General de la Nación confirmo que se archivaron tres investigaciones penales que se adelantaban en contra del general (r) César Augusto Parra León y una cuarta fue precluida por la justicia.

En total, quedaron cerrados cuatro procesos en su contra por supuestos delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad material en documento público.

En el 2019, el general César Parra fue retirado de su cargo por denuncias de agunos uniformados que lo acusaban de irregularidades en manejos de dinero.

El militar, que duró en las filas de la institución 30 años, fue postulado por el Gobierno Petro para incorporarse al cuerpo diplomático en Washington. De acuerdo con la información revelada por Noticias Caracol, la postulación era para que Parra ocupara un alto puesto, donde estaría a cargo de temas de inteligencia y seguridad nacional.

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La razón por la que la administración del presidente Petro le habría dado visto bueno al general para ocupar este cargo, es que en la campaña presidencial de 2022 Parra se acercó al mandatario y lo apoyó. Incluso, apenas el presidente Petro ganó la presidencia, fue uno de los primeros militares en resaltar las ideas y la importancia de reformar las Fuerzas Armadas.

Aunque era conocida la cercanía entre el militar y el presidente Petro, que incluso había destacado el trabajo de Parra en las Fuerzas Militares, no se esperaba que fuera postulado y, mucho menos, cuando se conoció que aún están abiertas las investigaciones por las que el militar fue retirado de la institución, aunque Parra siempre sostuvo que todo fue un complot en su contra y que no tenía nada que ver con las acusaciones de corrupción.

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Antes de que estallara la bomba de acusaciones en su contra, eoicia estaba ejerciendo como jefe del Departamento Conjunto de Planificación y Transformación y antes había comandado la Sexta División, con jurisdicción en Amazonas, Putumayo y Caquetá.

Vario aspués de haber sido retirado de la institución el oficial ecibipó buenas noticias sobre el proceso que comenzó por una carta que llegó a altos oficiales donde decía:

Tras la misiva, se haía revelado otros testimonios sin embargo la Fiscalía archivó un proceso por presuntas irregularidades en el manejo de combustible y otros recursos logísticos del Ejército porque nunca se demostró que tal delito hubiera ocurrido, una decisión similar se tomó con relación a presuntas irregularidades en el manejo de recursos derivados de convenios institucionales, ya que según la Fiscalía no se pudo determinar que hubiera ocurrido un delito.

Otr acusación que lo señalaba de pertenecer a una estructura creada para supuestamente apropiarse indebidamente de recursos públicos en el Ejército también fue archivada tras concluir que dichos hechos, de haber ocurrido, no podían atribuirse al exoficial, y finalmente, un proceso por presunta falsedad material en documento público, fue precluido tras concluirse que no fue el general retirado quien firmó dicho documento.

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