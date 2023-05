Yaneth Waldman aclaró si se hizo un rejuvenecimiento facial: “Estoy morada estoy inflamada, pero estoy regia”

Yaneth Waldman. Foto: @yanethwaldman

Yaneth Waldman salió a desmentir que se hubiera hecho un rejuvenecimiento facial, puesto que la actriz y presentadora ha aparecido con su rostro inflamado y la nariz vendada en sus redes sociales. Sin embargo, la también cantante no se realizó ninguna cirugía plástica, lo que le ocurrió fue un accidente laboral. Así las cosas, desde sus Historias de Instagram empezó por decir:

“Tuve un accidente de trabajo, estoy yendo al doctor, al otorrino para que me diga el procedimiento a seguir, pero para todos los portales de Internet y los programas de chismes de farándula: no, no me hice ningún rejuvenecimiento facial, estas son heridas de guerra. Estoy morada estoy inflamada, pero estoy regia, no me hice ningún rejuvenecimiento facial, esto fue un pequeño accidente que tuve en la ultima función, en un musical”.

Tras el accidente, Waldman terminó con un par de fracturas en su nariz y el cartílago también resultó afectado. Por lo tanto, tuvieron que coserle la punta de la nariz. Aun así, la presentadora reiteró que se sentía muy bien.

“Tengo un par de fracturas en la nariz por el golpe que me dio el tubo, me cosieron porque se alcanzo a romper el cartílago... estoy perfecta, me atendieron muy bien, estoy yendo al otorrino para ver qué hay que hacer ... tomaremos una decisión”. Más adelante, agregó lo que le había comunicado el experto en cuestión: “Ya me vio el otorrino, dijo que para las fracturas todavía no se puede hacer anda porque hay que esperar hasta que se desinflame”.

A continuación el video compartido por la actriz y presentadora en sus redes sociales:

¿Cómo ocurrió el accidente?

La actriz estaba desarrollando una de sus funciones para el musical de ‘Mamma mía’ cuando en el intermedio tuvo el accidente al golpearse con un tubo. Pese a lo dramático de la escena por lo mucho que le sangró la nariz y la hinchazón, Yaneth Waldman siguió actuando.

Te puede interesar: Yaneth Waldman sufrió grave accidente laboral y debió ser intervenida de urgencia

“El poder de la mente es tan grandioso que muchos me preguntan cómo pude hacer ese segundo acto si estaba fracturada, en ese momento no sabíamos, derramé mucha sangre antes de que los paramédicos me limpiaran, hielo y mucho micropore... que si sentía dolor... es tan fuerte la adrenalina que yo no sentía dolor. Eso fue empezando el segundo acto, porque me metí a ver la primera escena, me paré donde no debía pararme que era donde estaba el screen en la mitad de mi cuerpo, y el palo el metálico, eso fue lo que me golpeó la nariz cuando sube para la escena y yo empecé a golpear en el piso para que vieran que estaba tirada y rápido me sacaron”.

Un repaso por la carrera de Yaneth Waldman:

En la industria del entretenimiento la bogotana ha pisado varios terrenos laborales, por ejemplo, cuenta con una nutrida carrera actoral y ha plasmado su talento en ‘Los Reyes’ (2005), ‘Isa TK+’ (2010), ‘Dulce amor’ (2015) y la lista sigue ampliamente en cuanto a la televisión. Sin embargo, también se ha adentrado en lo cinematográfico con largometrajes como ‘La toma de la embajada’, estrenado en el año 2000 con Ciro Durán portando el título de director.

Te puede interesar: Yina Calderón se encomendó al padre Chucho para superar un problema paranormal

Paralelamente, Yaneth Waldman también se ha desenvuelto como presentadora, entre su listado de programas en este campo le figura ‘El desayuno’, entre otros. Además, la actriz y presentadora tuvo entre sus quehaceres laborales el doblar la voz cantada de un personaje de ‘Encanto’, específicamente el de ‘Alma Madrigal’ (la abuela). “Qué privilegio haber podido cantar a la ‘abuela Alma’ en la versión en español de ‘Encanto’, prenominada a los premios Oscar. Les comparto un poco de la bonita experiencia en México”, redactó Waldman en Instagram durante diciembre de 2021 sobre su trabajo en la producción animada que tuvo su inspiración en Colombia.

Es de recordar que, el trabajo de la presentadora fue concretamente el de cantar, por lo demás, quien se desenvolvió en la interpretación vocal (hablar) del mismo personaje fue María Cecilia Botero.