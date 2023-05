Senadora María Fernanda Cabal se retractó por señalamientos a Julián Palacios

La senadora del Centro Democrático emitió comentarios "estigmatizantes" contra el medio Cuestión Pública, según la Flip. Colprensa.

Sin brindar mayores detalles sobre el proceso, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se tuvo que retractar de las afirmaciones que hizo sobre Julián Palacios, quien sería el mismo líder social, en Palmira (Valle del Cauca), que la denunció por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal confrontó de nuevo a Francia Márquez por su viaje a África: “Hacerle control político al Gobierno no es racismo”

“En cumplimiento de decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA-SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, me permito rectificar la información que recibí de terceros; donde no me consta que la contratación de Julian Palacios se haya suprimido por aportar un diploma falso (sic)”, publicó la congresista uribista hacia la medianoche del miércoles 31 de mayo.

No obstante, en la publicación no se brindó mayor contexto acerca de la razón por la que Cabal tuvo que rectificar sobre el mencionado señalamiento.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal aseguró que será presidenta de Colombia: “Es mi momento”

Se debe recordar que Palacios, luego de que acusara a Cabal ante la Corte Suprema de Justicia, sufrió un atentado el pasado martes 21 de marzo cuando un hombre disparó en varias oportunidades contra su vivienda, lo que tuvo como consecuencia que el líder social fuera impactando en uno de sus brazos.

Del ataque dio cuenta en esa ocasión el abogado Alí Bantú Ashanti, quien además es el director del colectivo de abogados humanistas afrocolombianos Justicia Racial, que está apoyando a Palacios en sus denuncias en contra de la senadora, quien presentó al siguiente día del ataque el material probatorio ante la Corte Suprema de Justicia que incriminaría a Cabal.

Te puede interesar: “La sociedad está cansada de los “cambios” que implican degradación”: María Fernanda Cabal le manda nuevo mensaje al presidente Petro

Palacios subió una serie de videos a sus redes sociales en los que aseguraba que en su poder estaban unos audios, por lo que la Cabal debía renunciar a su curul. Aseguró que no iba a publicar el material en sus redes sociales para no entorpecer el proceso. También sostuvo que esas grabaciones habían sido enviadas a cinco periodistas y una persona en el exterior en caso de que algo le sucediera.

“Todos esos políticos tramposos lo que hacen para que no los juzgue las altas cortes es que renuncian, para que los juzgue la Fiscalía ¿Por qué les digo que va renunciar antes de que termine este año? Es porque el fiscal se va a principios del otro año. Tienen un año exacto para que el fiscal archive este proceso”, son parte de las palabras de Julián Palacios en estos videos.

La senadora había asegurado desde su cuenta de Twitter que emprendería acciones judiciales en contra del líder social, asegurando que todas las palabras dichas por él en el video eran falsas, además de cuestionar si Palacios estaba recibiendo dinero de algún tercero por realizar estas afirmaciones.

“Quienes actúan cobardemente en redes como sicarios morales, no conocen límites. Emprenderé acciones judiciales. Todo lo que dice en el video es falso, pero la pregunta es, ¿quién le paga para decir mentiras con tanta naturalidad?”, expresó la congresista en esa ocasión.

Julián Palacios Obregón anteriormente había denunciado al miembro de la Cámara de Representantes Miguel Polo Polo, exponiendo chats de WhatsApp en los que un presunto asesor Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Polo Polo aseguraba que este le cobraba el 30% de su salario para poder seguir trabajando con él.

Frente a estas acusaciones, el congresista anunció acciones legales en contra del líder social a través de un comunicado que elaboró en conjunto con su UTL.

“El representante jamás no ha insinuado que le entreguemos dinero por hacer parte de (su equipo) (...) Repudiamos y rechazamos las acciones adelantadas por el señor Julián Palacios Obregón las cuales son inescrupulosas ya que utiliza las redes sociales para mentir, desinformar y engañar a las personas”, se afirma en uno de los aparte de la misiva.