Yeison Jiménez asegura que fue víctima de brujería: “Yo sé de qué se trata eso”

Yeison Jiménez aseguró que lo querían matar con brujería. Foto: cortesía

Yeison Jiménez causó impacto al revelar que personas envidiosas por el éxito de su carrera empezaron a hacerle brujería con la intención de acabar con su vida. El cantante aseguró que algunos síntomas de hace meses coincidieron con la advertencia que le hizo una mujer desconocida, así descubrió lo que le estaba pasando.

En una entrevista con el programa de entretenimiento “Lo Sé Todo” el cantante de música popular detalló su experiencia con la magia oscura y los intentos de algunas personas por perjudicar su carrera. También dio algunas claves que le han servido para alejar las malas energías de su vida.

“Yo he tenido muchos problemas con la envidia, con todas esas cosas, yo sé de qué se trata eso”, reveló el cantante. Según Yeison Jiménez, el crecimiento de su carrera -que empezó cuando trabajaba en la central de Corabastos cargando bultos- ha despertado los malos deseos de otras personas.

Recientemente el cantante recibió el premio por 'Mejor Canción Popular del Año' con su canción 'De pura rabia' | Foto: Cortesía Premios Nuestra Tierra

En diciembre de 2022, una mujer que asistió a uno de sus conciertos lo sorprendió al asegurarle que querían acabar con su vida. Durante los meses previos el artista se había sentido enfermo y con varios síntomas físicos y emocionales que no comprendía, esta persona le manifestó que todo era brujería.

El encuentro sucedió en medio de un concierto que Yeison Jiménez realizó en Jericó, Antioquia. En medio de su show, “una señora empezó a llorar” y lo llamó hacia su mesa. En principio el cantante manifestó que no quería acercarse a la mujer porque tenía un mal presentimiento, pero cuando vio que ella tenía en su mano un escapulario decidió hablar con ella.

“Me dice: ‘cuídese mucho, cuídese mucho que lo quieren matar, lo quieren ver mal’”, recordó el artista nacido en Manzanares, Caldas. Las palabras de la mujer impactaron tanto a Jiménez que aseguró que en ese momento “sentí un corrientazo por todo el cuerpo, ganas de llorar y temblaba”.

Yeison Jiménez tenía meses sintiéndose mal a causa de la brujería. Foto: Colprensa

Yeison Jiménez le pidió a la mujer que le aclarara lo que estaba diciendo y esta mujer insistió en recomendarle al cantante que se cuidara porque lo querían matar, tan sólo agregó que “le están haciendo brujería”. Algo incrédulo el artista quiso que la mujer le explicara más y para su sorpresa esa persona le describió los malestares que venía padeciendo meses atrás.

“‘Tú sientes que te mueven el piso’, me dijo y yo en medio de los shows venía sintiendo que todo se me movía”, reveló Jiménez. Además de eso enumeró otros síntomas extraños como el no poder dormir, no querer comer, no querer cantar, tener ganas de llorar sin razón.

“Yo estaba en tarima y quería salir corriendo, no quería estar ahí, no quería cantar, quería llorar”, describió el famoso y añadió que los efectos de la brujería hacen que “uno no quiera vivir más”. El cantante creyó en la mujer y empezó a buscar soluciones.

¿Cómo se salvó Yeison Jiménez de la brujería?

Yeison Jiménez, cantante colombiano, se apegó a Dios para superar temas de brujería en su contra. Tomado de Instagram.

Según detalló el cantante al programa de entretenimiento, encontró el alivio a sus problemas en su fe a Dios. “Me pegué a Dios, todos los días orando”, fueron algunas de las herramientas que utilizó para alejar el daño que “alguna persona que no le agrada mi éxito y con ganas de acabarme”.

Yeison Jiménez también señaló que recurrió al agua bendita del Vaticano que tiene en su casa y empezó a hacerse baños con esta y con ‘canelita’. “Mi viejo querido, yo creo en un Dios gigante que jamás nadie podrá pasar por encima de él”, concluyó el cantante.

Por otro lado, recientemente el artista también señaló que su salud se vio afectada por el exceso de trabajo a fin de año. Yeison Jiménez relató a ‘Buen Dúa, Colombia’ que “toqué casi todos los días de diciembre; es trasnochar, no ver el sol, es otro cuento. Cuando menos pensé, faltando dos ‘shows’ para terminar, estaba canalizado en un hotel y pensé –mier…, esto no es bueno, este no es el camino–. Tuve que hacer un alto porque no se trata de reventarme de esa manera”.