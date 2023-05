Periodistas quedaron flechadas con jugador del Deportivo Pasto: ¿de quién se trata?

Andrea Guerrero, Liliana Salazar y Jessica Bohórquez, quedaron encantadas con Cristian Tovar. Captura de Win Sports.

En el Cuadrangular A de la Liga BetPlay Dimayor, el Deportivo Pasto suma dos puntos producto de igual número de empates ante Atlético Nacional y Águilas Doradas, respectivamente. El conjunto Volcánico se prepara para afrontar su tercera salida que será en condición de local frente a Alianza Petrolera, actual líder del grupo con cuatro unidades.

Uno de los bastiones en la defensa de Flabio Torres es el zaguero central Cristian Tovar, que concedió declaraciones de su presente con el Deportivo Pasto para el programa Primer Toque de Win Sports. No obstante, el futbolista causó impresión entre las periodistas de dicho espacio por su atractivo físico y su versatilidad para expresarse.

La primera en rendirse a las cualidades de Cristian Tovar fue la experimentada periodista deportiva Liliana Salazar, que interrumpió la intervención de su colega argentino Gonzalo De Feliche, para lanzarle el primer cumplido al nacido en Villavicencio (Meta). “¿Le podemos echar una florecita?”

Enseguida, Andrea Guerrero añadió: “Es que acabamos de fundar el club de fans (risas) (…) nos miramos las tres y dijimos ‘¿club de fans?, si claro’”. Por su parte, Jessica Bohórquez dijo: “Tienes tres admiradoras”, lo que causó gracia en Cristián Tovar, mientras Salazar señaló una foto del jugador de 25 años en la que luce la camiseta alternativa del Pasto de color azul: “Tú lo ves de reojo y dices ‘jugador de la selección francesa’”.

Posteriormente, Guerrero le pregunto a Tovar sobre sus gustos musicales, a lo que el defensor central contestó que tiene más afinidad por la salsa. “Hay una canción que me gusta mucho y me llena mucho y la escuchó antes y después de cada partido y es el Luchador de Sur Caribe”. Después del pedido del futbolista del Pasto, la cucuteña le respondió: “Lo que tú digas”, mientras que Liliana Salazar entre risas agregó: “En serio, de verdad, está muy guapo”.

Gonzalo De Feliche elogió a Cristián Tovar por su manera de expresarse y aprovechó para consultarle si estaba estudiando alguna carrera profesional, a lo que respondió el ex Deportes Tolima: “Hay que explorar, hay que estudiar, hay que prepararse y estudio administración de empresas, voy para el séptimo semestre”.

Otras declaraciones de Cristian Tovar

“Contento por el trabajo que se viene haciendo, yo creo que desde el semestre anterior se viene haciendo un trabajo importante. El Pasto está para grandes cosas, ha venido mejorando en muchos factores que estaban influyendo y ahora pensar en Alianza, que es el rival que tenemos ahora”.

En cuanto a la Máquina Amarilla dijo: “Sabemos que Alianza Petrolera viene jugando muy bien, los equipos que tiene Bodhert juegan muy bien y me llamaba la atención que decían en la transmisión (partido de Alianza vs. Nacional) que Alianza había enfrentado a los dos rivales más difíciles, y yo creo que no es así porque este cuadrangular está bastante parejo y va a ser un partido que va a marcar mucho en cuanto a puntos, y bueno nosotros tratar de hacer las cosas de local para estar ahí en la pelea”.

Del mismo modo, se refirió al trabajo de Flabio Torres en el Deportivo Pasto: “Desde que llegó ha sido un pilar fundamental, la entrega y la dedicación que tiene por el equipo es bastante importante y lo implementa sobre nosotros. Es un técnico que quiere demasiado al club, sus mejores momentos los ha vivido aquí y siempre ha enfatizado en clasificar y pelear por ese cupo a la final”.