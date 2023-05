“Con las bandas criminales no se negocia”: exmagistrado Jaime Arrubla criticó las supuestas conversaciones con el narcotráfico del gobierno Petro

Expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla (Colprensa)

Todo un revuelo han provocado las declaraciones que dio Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior del Gobierno Petro, en la noche del 9 de mayo cuando confirmó que el Estado sí negociará con narcotraficantes en medio de la implementación del proyecto de Paz Total. Al paso de estas declaraciones el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla explicó algunos puntos importantes de la Constitución que el mandatario de los colombianos deberá tener en cuenta.

Te puede interesar: Fiscal Francisco Barbosa volvió a desmentir a Gustavo Petro: “No negociaremos con narcos”

Las palabras del Velasco se dieron en medio de una entrevista con el noticiero CM&, donde el ministro señaló que “si usted se sienta a hablar con el Clan del Golfo, ¿con quién está hablando? Usted está hablando con una gente que agencia violencia, pero al mismo tiempo tiene como mecanismo de financiación el narcotráfico, usted está hablando con narcotraficantes”. Además, agregó un pedido a los ciudadanos y medios de no ponerle “eufemismos a las cosas”.

En primera medida, el expresidente de la Corte Suprema señaló en diálogo con La FM que las declaraciones del ministro del Interior corresponden a “otro apresuramiento de los que nos estamos acostumbrando a ver en los principales dignatarios nacionales”. Jaime Arrubla destacó que es obvio y es plausible que el presidente Gustavo Petro busque la paz en el país, pero que para ello se debe tener en cuenta los actores con los que se va a negociar.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, reconoció que el gobierno del presidente Petro sí negociará con narcos. Colprensa.

Arrubla Paucar dejó claro que un Gobierno debe buscar la negociación y establecer acuerdos con “actores políticos en rebelión ... que se han dedicado a buscar el poder a través de las armas”, negociaciones por medio de las cuales se puede llegar a acuerdos de paz con bases legales y constitucionales. Pero dejó claro que, por otro lado, “con las bandas criminales no se negocia”.

Te puede interesar: El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aclaró cómo será la negociación del Estado colombiano con los narcos: “No le pongamos eufemismos”

El expresidente de la Corte Suprema señaló que en el caso de estos actores delincuenciales el Estado a lo que le tiene que apostar es al sometimiento, proceso del que destacó que existen antecedentes como el caso de lo que se intentó con el narcotraficante Pablo Escobar. Insistió en que “a los criminales se les escucha en indagatoria, pero no se hace negociación”.

Aunque el exmagistrado criticó las palabras de Luis Fernando Velasco, quien llegó al Ministerio del Interior en reemplazo de Alfonso Prada, también señaló que entendía que sus declaraciones se dieron en medio de todo el revuelo que han causado recientemente las posiciones del fiscal general Francisco Barbosa en contra del presidente Gustavo Petro, las cuales calificó de “exageradas”.

El presidente de la República y el fiscal general han tenido enfrentamientos recientemente. Presidencia

“El fiscal no ejerce ningún control político en el país, la Constitución no le asigna esa tarea, se está equivocando en sus funciones. Y él era el que venía diciendo que había ‘micos’ y entonces el ministro le sale al paso, pero creo que debió utilizar la palabra ‘sometimiento’ en lugar de ‘negociación’”, señaló Arrubla sobre las recientes declaraciones que hizo el encargado de la Fiscalía General de la Nación al pedirle al mandatario que su gobierno no mantuviera acuerdos políticos con los narcos.

Te puede interesar: Iván Duque y Andrés Pastrana criticaron las supuestas negociaciones de Petro con los narcos: “Claudica la legalidad”

Precisamente, el ministro Luis Fernando Velasco, en la mañana del martes 10 de mayo, hizo algunas aclaraciones sobre sus palabras en Blu Radio. La explicación más importante, corresponde a lo que señaló el exmagistrado, pues Velasco expresó que “son dos políticas completamente diferentes. La negociación con la guerrilla y el sometimiento con las bandas criminales”, detallando que a estas últimas “se les ofrece el sometimiento y quien negocia con ellos es un fiscal”.

Con estas nuevas declaraciones, el ministro corrigió lo que expresó horas antes y señaló que el Gobierno Petro “no está negociando” con narcos. Al respecto, agregó en la emisora que “el Gobierno no se ha sentado a hacer la ley con los narcotraficantes, está construyendo una política pública que se llama ley de sometimiento y que espera que los señores fiscales, en quienes confiamos, y los jueces puedan utilizarla para negociar con esos delincuentes”.