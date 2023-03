La selección Colombia es un equipo “hambriento”, aseguró el técnico de Corea del Sur

Colombia se prepara para enfrentar a Corea del Sur. @FCFSeleccionCol

La selección Colombia ya tiene todo listo para iniciar su gira por Asía, pues el viernes 24 de marzo enfrentará a Corea del Sur en Ulsan. Mientras los cafeteros se preparan para una nueva aventura, el rival analiza con atención, incluso, el técnico alemán Jurgen Klinsmann hizo referencia a la tricolor, asegurando que era un onceno cargado de hambre, esto, ante su ausencia en la última cita mundialista.

En conferencia de prensa, el técnico de Corea del Sur aseguró que Colombia venía con hambre por no haber participado en Qatar 2022, además, resaltó el trabajo realizado por el equipo asiático en al cita orbital: “Es un equipo que está muy hambriento porque no se clasificaron para al mundial de Qatar y no lograron el éxito que supuso Qatar para Corea”, expuso en conferencia de prensa.

De acuerdo con el entrenador europeo, su equipo logró importantes resultados en el mundial, pues siendo conscientes de sus condiciones, tenían como meta llegar a octavos de final, instancia que alcanzaron hasta que fueron eliminados por Brasil con un contundente 4-1. “Nuestro objetivo a nivel realista era alcanzar los octavos y creo que hicimos un buen Mundial”, añadió Klinsmann.

Lorenzo confía en darle ritmo a los más jóvenes

Por su parte, el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo expuso que el combinado patrio apenas inicia una reconstrucción, esto, tras la salida de Reinaldo Rueda del cuerpo técnico. Respecto a la oportunidad que tendrán los nuevos convocados, aseguró que buscar darle la oportunidad a los del rentado nacional, pues son jugadores jóvenes que tienen que tener fogueo.

“Estamos pasando por una reconstrucción ahora y, a diferencia de los campamentos de entrenamiento típicos, convocamos a algunos jugadores jóvenes de nuestra liga nacional. Espero que el partido sea una buena oportunidad para evaluar a estos jóvenes jugadores”, señaló Néstor Lorenzo, en la conferencia de prensa captada por la agencia Yonhap de Corea.

Por su parte, Camilo Vargas, el portero que sería titular, aseguró que el fútbol actual ha evolucionado bastante en todos los continentes y es difícil que haya una selección que sea claramente superior a otra. Además, se refirió a la figura del combinado coreano, Heung Min-Son, y marcó los puntos fuertes.

“La actualidad de los equipos y jugadores, no solo asiáticos sino a nivel mundial, es una constante evolución que nos lleva a esforzarnos mucho más. Serán partidos cerrados y disputados en lo técnico y lo táctico. Es un jugador que marca diferencia en su selección. Su rapidez, agilidad, su pegada con ambas piernas. Va a partir desde lo estructural que nosotros podamos hacer como Selección”.

El primer partido será 6 de la mañana, hora colombiana, en el estadio de la ciudad de Ulsan en Corea del Sur ante la selección de este país. Luego, los dirigidos por Néstor Lorenzo tomarán rumbo a Japón para medirse ante los Nipones, el martes 28 de marzo en el Estadio Yodoko Sakura a las 5:20 de la mañana.

Esta es la convocatoria completa de la selección Colombia: