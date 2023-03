Andrea Guerrero reaccionó al fallecimiento de la teniente Julieth García: era allegada a su familia. / Foto @andreaguerreroquintero

El país se encuentra de luto tras el fallecimiento de cuatro militares en el accidente de un helicóptero en la región de Chocó, ocurrido el pasado domingo 19 de marzo de 2023. Entre los fallecidos se encuentra la teniente Julieth García, quien había hecho historia en el Ejército Nacional de Colombia al ser la primera mujer de su rango en poder volar un helicóptero UH 1N, como

El mayor David Velásquez, del Ejército Nacional, y diversas personalidades del país han compartido mensajes de condolencias en redes sociales, expresando su dolor por la pérdida de los militares:

“Honor a nuestros cuatro guerreros del EJC 4227, helicóptero accidentado hoy en Quibdó, Chocó. Entre ellos, la primer #Mujer piloto de Huey EJC. Dolor nuestro y fortaleza a sus familias ¡Ya vuelan alto!”.

El mayor David Velásquez, del Ejército Nacional, escribió un mensaje de condolencias tras el fallecimiento de la teniente Julieth García. / Foto @@MayorDavid_EJC

Por su parte, la periodista Andrea Guerrero, también se pronunció en redes sociales para expresar su dolor y orgullo por la carrera de la uniformada. Cabe señalar que, como indicó la comunicadora social, la teniente Julieth García era allegada a Luz Elena Guerrero, familiar de la también presentadora en Win Sports.

“Les presento a una cucuteña que nos llenó de orgullo. Girleza fue la primera mujer piloto de helicóptero UH1N y nos dejó muy pronto en este triste accidente. Fuerza para su familia y fuerza para mi @luzelenaGB10 que perdió a su amiga del alma!” fue el trino de la periodista donde recibió respuestas con mensajes de condolencias y algunos otros, extrañamente, señalando que la caída de la aeronave habría sido un atentado.

Según la información oficial, la teniente García, oriunda de Cúcuta, había realizado una carrera meritoria en la institución, cursando primero todos los estudios pertinentes para finalmente graduarse como Profesional en Ciencias Militares en 2015. Luego, se formó en cursos de armas y especialidades militares como avanzados de combate, paracaidismo y comunicaciones, entre otros, para finalmente convertirse en la primera mujer en manejar el helicóptero UH 1N.

Andrea Guerrero envió un mensaje de condolencias a Luz Elena Guerrero (su familiar), quien era amiga de la uniformada. / Foto @@AndreaGuerreroQ

Amenazaron a la periodista deportiva Andrea Guerrero por criticar al agresor de Daniel Cataño

Andrea Guerrero se ha visto envuelta en un preocupante caso de amenazas por las redes sociales debido a que en una videocolumna en Antena 2, sentó su postura y fue muy crítica respecto al caso de agresión en que Alejandro Montenegro, hincha del Tolima, le pegó a Daniel Cataño, futbolista de Millonarios quien fue sancionado con 3 fechas sin jugar por haber contestado dicha agresión.

La periodista recién publicó su contenido, el hincha del Deportes Tolima quiso burlarse de la indignación de la periodista respondiéndole algunas barbaridades. Cabe señalar también, que Guerrero además criticó a los responsables de dejar pasar a esta persona al terreno de juego.

Asimismo, muchos usuarios en redes sociales han hostigado a Andrea Guerrero, periodista de RCN Radio que en el programa “En La Jugada” comentó:

Videocolumna en Antena 2 donde Andrea Guerrero criticó al hincha del Deportes Tolima. / Fotograma canal de YouTube @Antena 2

“El señor delincuente desadaptado del Tolima me había respondido una videocolumna en Antena 2. El señor estaba burlándose y demás. No lo vi, no lo sigo, no me interesa. Su único interlocutor debería ser la Fiscalía. Este (espacio) quería aprovecharlo para decir que esto no es contra una afición, esto es individualizado. Este es un señor que pudo ser de Ibagué, de Cúcuta, de Bogotá, donde fuera (...) y puso esto en riesgo”.

La periodista además añadió respecto a aquellas personas quienes creyeron que sus críticas iban dirigidas propiamente a la ciudad de Ibagué:

“Creo que ya la gente lo tomó un poquito personal con el tema de que sea de Ibagué y tal (…) Y bueno, amenaza que va, que viene. Yo acá lo único que tengo que decir es bravo por el Liverpool, pero acá tengo que decir que el fútbol es el reflejo de lo que somos como sociedad. Las decisiones y los castigos también”.