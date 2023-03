Susana Boreal aseguró que no busca que a su hermana la avalen en lista del Pacto Histórico para el Concejo de Medellín

La representante a la Cámara Susana Boreal negó que está buscando que su hermana aspire al Concejo de Medellín por el Pacto Histórico. (Twitter de Susana Boreal)

En la noche del jueves 16 de marzo, la representante a la Cámara Susana Gómez Castaño, más conocida como Susana Boreal, aseguró que no busca que a su hermana María Clara Gómez la incluyan en la lista del Pacto Histórico para el Concejo de Medellín (Antioquia), luego de que en el periódico regional El Colombiano aseguraran que esa supuesta pretensión habría provocado molestia en la coalición política que lidera el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro.

“Señores @elcolombiano Les pido que me indiquen de dónde sacaron esta información y por qué no contrastaron fuentes. Esto es completamente FALSO. Dejen de inventarme más cosas a falta de no encontrarme nada. @GustavoBolivar @maclago12 (sic)″, señaló la congresista.

Y es que según el diario antioqueño, el exsenador Gustavo Bolívar apoyaría en sus intenciones a Boreal, pero los demás miembros del partido en esa región se opondrían, ya que no quieren que nuevamente una persona sin experiencia política —como sería el caso de Susana Gómez— ocupen un alto cargo a nombre del partido, en caso de que fuera elegida en las elecciones regionales que se realizarán dentro de siete meses.

Tras la información en ese medio de comunicación, la propia hermana de la congresista también negó que la estuvieran apoyando para una aspiración política en el Cabildo de la capital de Antioquia.

“Le exijo a @elcolombiano explicar de donde sacó el chisme de que @SusanaBoreal y @GustavoBolivar están negociando mi candidatura al concejo. 1. Ni @SusanaBoreal ni @GustavoBolivar están dando peleas por mi (sic)”, afirmó María Clara Gómez.

Sin embargo, en su publicación en la red social tampoco desestimó oficialmente que estuviera interesada en participar en las elecciones regionales de este año.

“2. Yo puedo dar mis propias peleas, todo lo que me he ganado en la vida ha sido por mérito propio, y así seguiré. 3. Si están tan asustados, mejor póngase a escribir propuestas en vez de estar regando chismes (sic)”, concluyó su hilo de Twitter.

Los reflectores se han enfocado en la congresista, luego de que la Procuraduría General le iniciará un proceso disciplinario por haber aportado datos inexactos, que no corresponden a la realidad, para que Christian David Guzmán, sobre quien se ha dicho que sostuvo una relación sentimental con Boreal, ocupara el cargo de Asesor I. Esta acción sería calificada como “contratación presuntamente irregular” al no cumplir con el mínimo de los requisitos legales exigidos.

El argumento que presentó la representante fue que él “hizo cinco semestres de ciencias políticas y certificó la experiencia con Gustavo Bolívar”. Además, la congresista aseguró que era “clasista” exigir certificados a personas dentro del movimiento social.

Guzmán trabaja en su Unidad de Trabajo Legislativo sin contar con un título profesional, además no alcanzó a terminar la mitad de su carrera, ya que fue expulsado por bajo promedio en sus calificaciones. Los requisitos que exige este cargo es que la persona cuente con al menos dos años de estudios y un año de experiencia laboral comprobada.

Cursó dos semestres en 2017, dos más en 2018 y otro en 2019 en la Universidad Nacional sede Medellín. Según los reportes de esta institución pública, inscribió 64 créditos de los 125 totales, pero solo habría aprobado académicamente 39 de ellos, hasta que fue expulsado por bajo promedio al concluir con 2.9. Por esta razón, no podría certificar su experiencia en Ciencias Políticas.

La investigación que abrió la Procuraduría también indagará si se cometió esa falta, debido a que se afirmó que Guzmán y Gómez tenían una relación sentimental. La Ley 190 de 1995 en el artículo 65 señala que los contratistas de la unidad de trabajo legislativo de las Cámaras no podrán tener vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad.