Piqué habló por primera vez de Shakira y de su canción con Bizarrap: “Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos”

“Music Session #53″ , la canción entre Shakira y Bizarrap en la que la barranquillera lanza varias críticas a su expareja Gerard Piqué ha sido un éxito a nivel mundial. Recientemente, el exfutbolista profesional habló por primera vez del tema. Cuando a Piqué le preguntaron por la canción se notó la incomodidad del español, pero aseguró que la ha escuchado.

La situación se dio cuando el famoso concedió una entrevista a El món en RAC1 y Jordi Basté, el locutor del programa, le mencionó la colaboración de su ex con Bizarrap. “¿La has escuchado?”, cuestionó el periodista y recibió una corta y directa repuesta por parte de Gerard Piqué, “sí, obviamente”.

Aunque el periodista del programa catalán quiso hacerle más preguntas al exfutbolista sobre su opinión del tema en el que Shakira hace claras referencias a los motivos por los que terminó su relación, mencionándolo a él y su nueva pareja Clara Chía. Sin embargo, Gerard Piqué no le dio oportunidad al comunicador de contrapreguntar y cerró el tema señalando que no estaba interesado en entrar en la polémica.

Gerard Piqué habla por primera vez de Shakira y su canción con Bizarrap

“No quiero hablar del tema, no creo que toque”, señaló incómodo el exvolante del FC Barcelona. Para Gerard Piqué, pronunciarse sobre el tema sería irresponsable con sus hijos Milán y Sasha por lo que prefiere no referirse a la madre de los niños. El español añadió que “creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”.

Mientras el periodista parecía querer hacer otra pregunta, Gerard Piqué insistió “no quiero decir nada más al respecto”. Para cerrar del todo el tema de la exitosa canción de Shakira y Bizarrap que luego de dos meses de lanzamiento sigue sorprendiendo al romper cuatro Guinnes Récord, el exfutbolista señaló que su principal objetivo es que toda la situación no afecte más a los menores de edad.

“Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema. Solo quiero que los niños estén bien”, fue la conclusión de Gerard Piqué sobre la “Music Session #53″ que Shakira presentó el pasado 10 de marzo en The Tonight Show with Jimmy Fallon, programa en el que además concedió una entrevista al famoso presentador junto al productor argentino Bizarrap.

Al exfutbolista también le cuestionaron la aparición de Milán en una de sus transmisiones en Twitch con la Kings League, debido a que anteriormente, cuando estaba junto a Shakira, ambos intentaban alejar a los menores de su vida pública. “Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League ... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene”, señaló Piqué.

Por su parte, Shakira reveló algunos detalles sobre la canción junto al argentino y todo el proceso que ha vivido en el último año, luego de que anunciara junto a Gerard Piqué que se estaban separando y se descubriera después que el español había engañado a la colombiana.

“Ha sigo genial. He estado esperando para que alguien venga y me pellizque para despertarme de este sueño. Ha sido increíble sentir la reacción de tanta gente. Creo que la gente realmente se conecta con la música cuando es muy genuina, cuando viene de un lugar real”, comentó Shakira.

Según la barranquillera, se convirtió en “un himno para las mujeres ... ahora siento que no tengo fans, tengo una hermandad de mujeres que han pasado por lo mismo que yo, que piensan de la manera en que yo lo hago”. Dijo que fue una forma de manifestar sus sentimientos luego de pasar por una difícil separación. Es importante recordar que han sido meses conflictivos para la colombiana. Además de su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué, ha tenido que acompañar a su padre por sus complejos problemas de salud y ha tenido que verse ante la justicia por acusaciones de supuesta evasión de impuestos.

La cantante colombiana concluyó que “pasé un año muy difícil tras mi separación y escribir esta canción ha sido muy importante para mí. Ha sido una manera saludable de canalizar mis emociones ... escribí la canción para mí, pero siento que también estaba destinada para un montón de mujeres que la necesitaban y que necesitaban una voz que las representara”.