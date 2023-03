Nelson Palacio y su alegría por llegar a la selección Colombia: “Corrí a decirle a mi mamá y a mi papá”

Nelson Palacio es una de las figuras de Atlético Nacional esta temporada. Twitter Atlético Nacional

La selección Colombia presentó el 13 de marzo su convocatoria para los partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur, en territorio asiático, y en la lista aparece Nelson Palacio, volante de Atlético Nacional que recibió su primer llamado para jugar con la Tricolor.

El mediocampista no tiene mucha experiencia como profesional, debutó en 2020 en el Valledupar y desde 2021 integra las filas del cuadro Verde, pero desde 2022 se convirtió en uno de los futbolistas más importantes en el equipo y le permitió salir campeón de la Copa Colombia 2021 y la Liga Betplay 2022-I.

Aunque la convocatoria a la selección Colombia fue resultado del trabajo hecho por Palacio en los ocho partidos de Nacional en el Torneo Apertura 2023, certamen donde el equipo antioqueño va cuarto con 13 puntos, el volante afirmó que no esperaba ese llamado.

“Una bendición muy grande”

Atlético Nacional presentó una charla que tuvo con Nelson Palacio sobre sus sensaciones al ser llamado para la selección Colombia, conjunto al que llegará por primera vez en sus tres años de carrera profesional, y lo primero que hizo cuando recibió la noticia el lunes 13 de marzo.

“Me acababa de levantar, estaba tomando la siesta. Tenía muchos mensajes en el celular… felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Entro, miro la lista y ahí estaba”, dijo el mediocampista del cuadro Verde en el video publicado por el equipo antioqueño.

Afirmó Palacio que lo primero que hizo al saber de la convocatoria con la Tricolor fue informarle a toda su familia en casa: “Corrí a decirle a mi mamá y a mi papá. Mi abuela está enferma y ahí mismo se paró y se alegró. Una bendición muy grande”.

“Era algo que no imaginaba”

Nelson Palacio afirmó que la convocatoria con la selección Colombia fue una noticia inesperada y no sentía que hizo un mal trabajo con Atlético Nacional en el primer semestre de 2023, pero no tenía entre sus objetivos a corto plazo llegar a la Tricolor.

Convocatoria de Nelson Palacio a la selección Colombia

“La verdad no lo tenía pensado. Era algo que no me imaginaba. Me tomó por mucha sorpresa, pero el trabajo que he venido haciendo está dando un poco sus frutos”, dijo el mediocampista de Atlético Nacional, en el que lleva un gol y una asistencia en la Liga Betplay.

También el mediocampista le agradeció a la institución Verde porque fue su gran impulso para llegar a la Tricolor: “Desde chiquito me formé acá y ahora grande tengo todas las instalaciones para dar el cien por ciento en cada partido. Nacional te lo da todo. Esto también es de Nacional”.

Dura competencia

Aunque Nelson Palacio mostró un buen nivel en Atlético Nacional para llegar a la selección Colombia, que se prepara para las eliminatorias al mundial de 2026, el mediocampista no tendrá un camino fácil para ganarse la posición en la formación titular para los partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón.

Junto con el volante Verdolaga aparece otro jugador nuevo en la Tricolor llamado Kevin Castaño, proveniente de Águilas Doradas y uno de los mejores en la Liga Betplay por su talento para sacar a su club al ataque por medio de pases largos y creando juego.

Los otros dos jugadores en la selección Colombia para la primera línea de mediocampistas son dos conocidos por el técnico Néstor Lorenzo, que los usó en los anteriores compromisos amistosos ante Guatemala, México, Paraguay y los Estados Unidos.

Se tratan de Matheus Uribe, del Porto, y Jefferson Lerma, volante del Bournemouth, y que posiblemente tengan la titularidad en los dos juegos amistosos en territorio asiático por su experiencia, pero todo quedará en manos del técnico de la Tricolor.