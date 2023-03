Aprobación del presidente Gustavo Petro bajó hasta el 34%, según el Opinómetro

Foto de archivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla con periodistas sobre los primeros 100 días de su Gobierno en Bogotá, Colombia, 15 de noviembre, 2022. REUTERS/Luisa González

De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta Opinómetro, realizada por parte de Datexco Company S.A. para W Radio, la aprobación del presidente colombiano, Gustavo Petro, se ubica en un 34%, mientras que su desaprobación llegó al 55%. Esto significa que hubo una caída de dos puntos porcentuales, teniendo en cuenta que para el último sondeo el número llegaba al 36%. De acuerdo con lo que se detalla, la mayor desaprobación del presidente Petro se contabiliza dentro de las personas del oriente del país, con un 68%. En el Pacífico el indicador es del 34%.

Te puede interesar: Gustavo Petro ya había solicitado que investigaran a su hijo Nicolás Petro

Además de cuestionar acerca de las labores del jefe de Estado dentro de su cargo, se cuestionó a la población acerca de las polémicas que recientemente tienen a la familia del mandatario en el ojo de huracán, por ejemplo, la supuesta relación de su hijo mayor, Nicolás Petro, con el narcotráfico. Del total, 57% de los encuestados respondieron que creen que el hijo del mandatario es culpable. Es de recordar que se le acusa de haber, supuestamente, recibido dinero del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su papá. Por el otro lado, el 30% dice que no sabe, mientras que un nueve por ciento asegura que es culpable.

“Según lo manifestado por la exesposa del investigado a una revista de circulación nacional, “a espaldas del papá”, Petro Burgos se quedó con dineros que recibió de personas cuestionadas públicamente para apoyar la campaña de su padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de los colombianos”, señaló la Procuraduría al anunciar que iniciaría una investigación en contra de Nicolás.

Te puede interesar: María Isabel Urrutia podría ser llamada por la Fiscalía General de la Nación

A la pregunta “¿Usted siente que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, es culpable o inocente?”, el 51% de los encuestados señala que es culpable, mientras que el 9% piensa que es inocente. Juan Fernando, por su lado, es acusado de vender cupos a algunos delincuentes para ser incluidos dentro de la Paz Total.

Recientemente, de hecho, se dio a conocer una carta que fue enviada al fiscal general Francisco Barbosa y al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, en la que extraditables desmentirían las acusaciones que recaen sobre el hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, Juan Fernando Petro.

Del total, 57% de los encuestados respondieron que creen que Nicolás Petro, hijo del mandatario, acusado de recibir dineros del narcotráfico, es culpable

Lo que resalta el documento, que ya fue radicado ante la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, es que, en efecto, se han acercado a ellos para ofrecerles los cupos; sin embargo, que Juan Fernando no tendría nada que ver con ello. Destacaron que presuntos abogados estarían ofreciendo el ‘servicio’ a nombre del hermano del jefe de Estado.

Te puede interesar: Gustavo Petro aplaza su visita a Soacha para el 10 de marzo

“Realizadas nuestras propias investigaciones, informamos que es completamente falso que dichos abogados vinieran en representación de funcionario alguno, y mucho menos de la familia del señor presidente”, dice el documento que tiene fecha del 6 de marzo.

El 55%, dentro de la misma encuesta, de los encuestados se mostró en desacuerdo a la idea de que el Gobierno siga negociando la paz total con narcotraficantes. El 36%, por su lado, comentó estar de acuerdo, mientras que el 8% restante aseguró no saber.

En lo que respecta a la legalización del Cannabis o Marihuana para uso recreativo, los encuestados, por regiones, dijeron lo siguiente. Bogotá, 36% de acuerdo, 60% desacuerdo y 4% no sabe; región Caribe, 32% de acuerdo, 63 desacuerdo y 3% no sabe; región Central, 41%, 55% de acuerdo y 4% no sabe; región Pacífica, 37% de acuerdo, 57% desacuerdo y 1% no sabe.

En el sondeo, Opinómetro cuestionó a la población sobre la reforma laboral, específicamente, el punto que propone dar un bono pensional a las mujeres por cada hijo que tengan. El 62% indicó estar a favor; el 33% en contra y 4% no supo que contestar.