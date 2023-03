Santander Lopesierra, ‘El Hombre Marlboro’, habló sobre el escándalo de Nicolás Petro y calificó de “terroristas” a los periodistas

Samuel Santander Lopesierra, alias 'El Hombre Malboro'.

Samuel Santander Lopesierra, también conocido como ‘El Hombre Marlboro’, acusado de haberle entregado 600 millones de pesos al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, que supuestamente estaban destinados a la campaña presidencial del entonces candidato, salió a defenderse de todo el escándalo asegurando que no conoce al jefe de Estado y acusando a los periodistas de “terroristas”.

Te puede interesar: La actual pareja de Nicolás Petro se refiere al escándalo: “Aunque quieran jodernos, creo en la justicia y en el verdadero amor”

A través de un mensaje de audio enviado a Guajira News, un medio de comunicación local de ese departamento, el hoy precandidato a la Alcaldía de Maicao empezó diciendo que “no tengo nada que ver con alguna pelea de parejas” y afirmó que sus aspiraciones políticas siguen en firme pese a estar en el “ojo del huracán” por cuenta de las declaraciones de Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, en su entrevista con la Revista Semana.

“Lo que es de Dios es de Dios, eso no lo detiene el hombre”, aseveró y anunció que expedirá un comunicado de prensa para dar explicaciones detalladas de todo el tema. Además, agregó que no está inhabilitado para ejercer cargos públicos a pesar de sus problemas judiciales.

Te puede interesar: Con ayuda de varias personas, Nicolás Petro habría transportado 200 millones de pesos en efectivo de Bogotá a Barranquilla

En otro mensaje de voz, pero esta vez para RCN Radio Guajira, dijo no conocer a Gustavo Petro, pero afirmó que votó por él por “convicción”. Es preciso mencionar que El Hombre Marlboro financió propaganda del mandatario en medios locales durante la campaña presidencial.

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95% de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político. Yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato, pero lo hacemos de corazón porque es el cambio”, le dijo a la emisora local.

Te puede interesar: “Arrogante, prepotente y atrevido”: así recordó Aida Merlano a Nicolás Petro

Adicionalmente, señaló que detrás de las acusaciones reveladas por Semana, hay una intención de desprestigiar su candidatura a la Alcaldía de Maicao. “Tenemos que seguir trabajando, esos son los que nos quieren dañar la imagen y todos los cercanos a la campaña sabemos que jamás hablamos con él (Gustavo Petro) y que lo hacemos por una mejor Guajira y una mejor Colombia”, agregó.

En su entrevista al medio mencionado, Vásquez relató que “Nicolás le recibió dinero a ese señor (El Hombre Marlboro), más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento”.

Quién es El hombre Marlboro

Este hombre responde al nombre Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, sin embargo, también es conocido como Santa Lopesierra o incluso, en su pasado criminal, actuaba bajo el pseudónimo de El Hombre Marlboro, pues a finales del siglo pasado, fue uno de los personajes más influyentes del contrabando en la zona norte del país, precisamente en Maicao, La Guajira, jurisdicción que resalta por su posición estratégica para el envío y acopio de mercancía ilegal.

Aunque Lopesierra fue el zar del contrabando, mediante el tráfico de licor y cigarrillos, también pondera como un histórico de la política de dicha región. En 1994 fue elegido como senador de la República con casi 40 mil votos, además de haber sido concejal y diputado en la década de los 80.

Mientras adelantaba su carrera política, en paralelo aprovechaba su bonanza en los negocios, situación que lo empezó a poner en el ojo del huracán bajo diferentes señalamientos. Las autoridades estadounidenses sospecharon sobre sus movimientos de dinero y presumieron que podría estar relacionado con una importante red de lavado de activos y la transferencia de importantes sumas de dinero cuyo fin era apoyar las elecciones presidenciales del año 1994, no obstante, dichos señalamientos no se pudieron confirmar.

Estuvo extraditado por varios años en Estados Unidos tras ser capturado, sin embargo, regresó a Colombia y tendría todo listo para iniciar un nuevo camino político, al estar interesado nuevamente en la alcaldía de Maicao.

El 3 de diciembre de 2022, Samuel Santander publicó una carta a la opinión pública donde confirmó que estaba formando un proyecto político para el departamento de la Guajira, en la que esperaba, desde la inclusión social, abrir la puerta para la participación de todas las personas.