Escándalo de Nicolás Petro: su tío Juan Fernando Petro aseguró que le preocupa “lo que él pueda hacer contra su propia vida”

En la imagen, Nicolás Petro; Juan Fernando Petro, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro

Tras el escándalo de la última semana que ha enlodado a la Casa de Nariño por cuenta de los señalamientos de que Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría recibido millonarias sumas de dinero por parte de exnarcotraficantes, además de estar implicado en el presunto caso de tráfico de influencias, su tío Juan Fernando Petro se pronunció asegurando que estaba preocupado por las acciones que podrías tomar su sobrino contra sí mismo debido a auw eha sido el centro de la atención pública en los últimos días.

Te puede interesar: Caso Nicolás Petro: Héctor Olimpo Espinosa Oliver sí se reunió con él, “Nunca más lo volví a ver”

Es de recordar que en días pasados Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Gustavo Petro Burgos, sostuvo a la revista Semana que el diputado del departamento del Atlántico recibió más de 600 millones de pesos por parte de Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, quien estuvo condenado en Estados Unidos por narcotráfico, para la campaña presidencial de su padre, dinero que finalmente no llegó porque el joven se lo quedó.

La ahora expareja del hijo del jefe de Estado colombiano además aseguró que el diputado igualmente habría recibido 400 millones de pesos para la misma contienda electoral de Alfonso Del Cristo Hilsaca, conocido como El Turco Hilsaca, y quien también ha sido relacionado con narcotráfico y bandas criminales, e incluso ha sido investigado por lavado de dinero y otros delitos financieros.

Te puede interesar: Chats revelarían cómo Nicolás Petro se reunía con políticos colombianos buscando contratos: “Te vas a meter en líos”

Luego del escándalo, del que el diputado aseguró es inocente, y de que su propio padre pidiera a la Fiscalía General de la Nación investigarlo a él y a su tío, Juan Fernando Petro, este último dio a conocer a La W Radio que, preocupado por la situación que atraviesa su sobrino, fue a visitarlo.

“Fui a visitar a mi sobrino porque me duele todo esto que me está pasando a él, lo que me está pasando a mí y al presidente”, contó el hermano del presidente Gustavo Petro a la cadena radial bogotana.

Imagen de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Frente al panorama con el que se encontró, el hermano del jefe de Estado confesó a la emisora que tras su encuentro con su sobrino le quedó un sinsabor sobre las acciones que pueda llegar a tomar el joven contra sí mismo.

“Me preocupa mucho lo que él pueda hacer contra su propia vida”, expresó Juan Fernando Petro a La W Radio.

A renglón seguido, el hermano del presidente de Colombia sostuvo a la cadena radial que: “Yo no voy a negar a mi sobrino ni voy a darle la espalda”.

El caso de Juan Fernando Petro

Es de recordar que Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro volvió a ser noticia en los medios nacionales el pasado jueves 2 de marzo luego del que mandatario nacional le pidiera a la Fiscalía General de la Nación investigarlo por supuestos rumores de favorecimientos a jefes de bandas criminales que se querían colar en la llamada ‘paz total’.

Te puede interesar: Piscina privada, acabados de lujo y tres parqueaderos: así es la casa de 1.600 millones que Nicolás Petro quería comprar con dineros que recibió de exnarcos

A través de un comunicado, el hermano del presidente se pronunció solicitando “que valoren como genuinos sus principios de hombre probo, quien, como nunca lo ha hecho ningún otro mandatario en la historia de nuestro país, frente a la mínima conjetura, que él denomina rumores, decide, sin miramiento alguno, colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal, para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final”.

Al respecto del mensaje que Juan Fernando Petro le envió a su hermano, en diálogo con La W Radio aclaró que su queja no era contra su hermano, sino por el contrario, hacia la opinión pública.

“Emití un comunicado. Tiene tres aspectos. Uno es que la nación está por encima de los intereses particulares. Mi queja no está enfocada tanto hacia la posición del presidente, sino a que estamos en una sociedad que no analiza”, sostuvo el hermano del mandatario nacional a la cadena radial.

Respecto a la apertura de su investigación, Juan Fernando Petro aseguró al mismo medio que “hasta el día de hoy no me he reunido con extraditables ni narcotraficantes”.