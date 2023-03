Los angustiosos llamados de auxilio de los policías atacados en el Caguán: “La vida de nosotros acá no vale nada”

Los policías retenidos solicitaron apoyo por varias horas. /REUTERS

La toma de la empresa Emerald Energy en el departamento del Caquetá, sigue preocupando el país, pues pasadas las horas se reveló el minuto a minuto de la álgida situación que tuvieron que enfrentar los uniformados. En medio del desespero, disparos, gritos y clamor de ayuda, los policías que se encontraban realizando custodia del sector, se vieron oprimidos por la población, que sin mediar palabra los atacó y retuvo.

Te puede interesar: Policías retenidos por guardia campesina en San Vicente del Caguán fueron liberados

Los audios expuestos en redes sociales, permiten evidenciar el desespero que presentaban los uniformados en el sector de Los Pozos, luego que un numeroso grupo de campesinos se manifestaran en contra de la mencionada petrolera, no obstante, desde la madrugada del jueves 2 de marzo, la situación se tornó hostil y las autoridades perdieron el control.

Algunos manifestantes decidieron tomar las vías de hecho e iniciaron la arremetida, pues mediante el uso de bombas incendiarias atacaron a las escuadras de policías que se hallaban en el sector, y a pesar que los uniformados respondieron, no fue suficiente para contener a la ciudadanía.

Varios policías resultaron heridos tras la represión de la población.

Está claro, que los audios revelados se configuran como un pequeño porcentaje de las comunicaciones, que se realizaron entre el Comando Central y el grupo de policías que se encontraban en el sector de Los Pozos, sin embargo, en su mayoría es notoria la necesidad de apoyo por parte de los uniformados, previo a que fueran retenidos y uno de estos fuese asesinado.

Te puede interesar: Elizabeth Loaiza se salió de los chiros por el secuestro de la Policía en el Caguán

De acuerdo con lo revelado, en la mayoría de piezas de audio, la única súplica que se escuchaba de manera reiterativa por parte de los uniformados era la necesidad de tener apoyo, ya sea vía aérea o terrestre, dichas palabras se repetían mientras al fondo se percibían detonaciones, gritos y disparos.

En uno de los audios encontrados, el emisor se lamentaba y negaba creer que los derechos humanos existían, pues aseguraba que en medio del panorama desolador solo veía compañeros muertos, mientras esperaba el apoyo que tardó en llegar, además, cuestionaba de manera efusiva que si desde la central solo estaban esperando el reporte de más bajas.

Te puede interesar: “Vamos a ver si llevándoles una universidad a esos indígenas del Caguán, van a dejar de matar policías”: Polo Polo se refirió a los enfrentamientos en Caquetá

“Los derechos humanos no existen, ya tenemos dos compañeros muertos, central, qué estamos esperando, ¿que nos acaben a todos acá?, central, no puede ser posible, central no puede ser posible”, expresó.

Mientras tanto, el intercomunicador en la central, únicamente se limitó a pedirle calma a su compañero, no obstante, se notaba afligido y golpeado por la situación: “R, compañero, por favor guardemos el control, guardamos el control, ya se están haciendo las coordinaciones pertinentes, esperemos el apoyo”, respondió.

Es importante tener en cuenta que, las comunicaciones en la Fuerza Pública, permiten que diferentes grupos y compañías puedan interactuar entre sí, razón por la cual, el resto de escuadrones escuchaban atentos lo que sucedía, en medio de una notoria impotencia, otro uniformado se mostró preocupado y aseguró que entendía lo que estaba pasando porque ya había pasado por eso, esto, fuera de la comunicación.

“Me coge el afán marica, acá, porque yo he estado así, yo he estado en esa situación sacando ganado en ese sector”.

Asimismo, la impotencia llevó a otro servidor a mostrarse inconforme con la actuación del Ejército Nacional, acusando a la institución de no haber apoyado de manera suficiente, pues durante más de dos horas estuvieron bajo el asedio de los manifestantes, ya que ni siquiera llegó apoyo aéreo de manera oportuna.