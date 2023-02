Casi 30 niñas rescatadas de la prostitución y 11 locales cerrados: así fue el primer operativo del Comando Nocturno de la Policía en el centro de Bogotá

Comando Nocturno rescata 28 niñas de la prostitución en Bogotá

Un megaoperativo desarrollado por el Comando Nocturno dejó como resultado 28 niñas recatadas de la prostitución en Bogotá.

César Gaviria enfiló nuevos dardos contra el gobierno Petro: ahora criticó con vehemencia la reforma pensional El presidente del Partido Liberal dio a entender que garantizarle la pensión a todos los colombianos, como quiere Gustavo Petro, sería casi imposible: qué más dijo VER NOTA

En una estrategia de seguridad adelantada por el Distrito y la Policía Metropolitana para cuidar a Bogotá en noche, se desarrolló el megaoperativo en la localidad de Los Mártires el jueves 23 de febrero de 2023.

Durante las diligencias realizadas por unidades de la fuerza pública y miembros de la distintas dependencias de la Alcaldía Distrital se ejecutaron ocho órdenes de allanamiento, se incautaron 600 dosis de estupefacientes, se recuperaron 15 celulares, un vehículo hurtado y una moto.

Víctimas campesinas que vivían afuera de la JEP denunciaron amenazas de desalojo y la ausencia de respuestas: que fue lo que pasó Antonio Martínez, director de la Asociación de Campesinos, aseguró que se retiraron de forma voluntaria y no por alguna colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP VER NOTA

Entre los resultados más importantes que entregó el Comando Nocturno está la intervención que permitió rescatar a al menos 28 niñas de la prostitución. De acuerdo con las autoridades, las menores de edad que ofrecían servicios sexuales pagos en calle quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

Trino de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Así mismo, en la noche del jueves 23 de febrero se realizaron ocho capturas. Según la información entregada por el distrito, la mayoría de las personas detenidas tenían antecedentes por delitos como hurto y tráfico de estupefacientes.

“No paramos, aquí seguimos con nuestro Comando Nocturno por todas las localidades de la ciudad para enfrentar y reducir el hurto a personas y la violencia contra la mujer, entre otros delitos. Reforzamos las acciones en la noche para garantizar la seguridad de los bogotanos, cuidar la vida y la Bogotá nocturna”, indicó el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Oscar Gómez Heredia, acerca de la estrategia.

Las autoridades resaltaron que estos operativos están enfocados en hacerle frente, especialmente, a delitos como el tráfico de droga, la instrumentalización de menores de edad y la recuperación de elementos robados.

Así se ejecutó el megaoperativo en Los Mártires

De acuerdo con las autoridades de la capital del país, las diligencias iniciaron en las troncales de TransMilenio de la avenida Caracas y de la carrera Décima.

Otro caso de joven que murió en un bar de Bogotá, su hermana cuenta el terrible suceso El testimonio de una familiar confirmó que perdió la vida por sobredosis y lo dejaron tirado en una clínica VER NOTA

En algunas estaciones de esas trocales del servicio de transporte masivo, se realizaron labores para garantizar la seguridad de los usuarios.

Para esta etapa del operativo, unidades encubiertas estuvieron haciendo labores de inteligencia. Lo anterior, con el objetivo de identificar y desmantelar organizaciones delictivas que se dedican a cometer distintos tipos de delitos en el sistema de transporte.

“Realizaron un ejercicio de prevención y persuasión dentro de los articulados; pues gracias a esta operatividad se ha reducido en un 28 % el hurto en TransMilenio”, aseguró la Alcaldía de Bogotá.

De manera simultánea en el barrio Santa Fe se ejecutaron diligencias de registro y control tanto a personas como a establecimientos comerciales.

En esas labores se suspendió de manera temporal la actividad económica a once negocios de entretenimiento nocturno. Esta medida se dio debido a que los establecimientos no tenían en regla los documentos requeridos para su funcionamiento. Además, también se encontraron casos en los que no había condiciones sanitarias aptas.

Es de resaltar que en este operativo, en el que uno de los mayores logros fue arrebatarle a la prostitución varias menores de edad en condición de vulnerabilidad, intervinieron las secretarías de Seguridad, Convivencia y Justicia; Gobierno; Salud; e Integración Social; la Policía Metropolitana de Bogotá; la Brigada 13 del Ejército Nacional; Migración Colombia; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Según señalaron las autoridades que hacen parte de este trabajo articulado, este tipo de megaoperativos se seguirán realizando en lo corrido del año en distintas zonas de la capital del país.