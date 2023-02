Carmen Villalobos presumió en redes sociales su nuevo “look”

Carmen Villalobos mostró en Instagram su nuevo look. / Foto: captura video Instagram @cvillaloboss

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 21 millones de seguidores, la actriz Carmen Villalobos sorprendió a sus fanáticos con un gran cambio de “look”. Allí, publicó un video en el que mostró su transformación de cobrizo a castaño claro con iluminaciones, dejando ver así que su nueva relación la tiene más feliz y motivada que nunca.

Lina Tejeiro cambió de “look” y las redes sociales se derriten ante su belleza La llanera interactuó con sus seguidores en una dinámica y dejó a más de uno enamorado con su nueva apariencia VER NOTA

En el clip se dejó ver desde un salón de belleza junto a su estilista de confianza con el estilo que ha llevado desde hace algún tiempo, en el que tenía su pelo corto, para modelar y bailar al ritmo de la salsa, y luego, sorprender con su cabello largo.

Todo parece indicar que el cambio de la famosa actriz barranquillera se debe a que trabajará en un proyecto que le demanda este nuevo “look”. Villalobos además detalló que extrañará su tono cobrizo, pues le gustaba bastante. Asimismo, y por lo que escribió en el video de la publicación, parece que quedó fascinada con el cambio.

Gregorio Pernía sería intervenido quirúrgicamente en los próximos días El actor tendría una lesión en sus rodillas que requiere cirugía pronto. También reaccionó a la nueva relación de su colega y amiga Carmen Villalobos VER NOTA

“Año Nuevo, proyecto nuevo, look nuevo ✨🤩. Felices de tenerte siempre aquí y de ser parte de este cambio tan maravilloso” escribió la cuenta del salón de belleza al que Carmen acudió.

A lo que la actriz contestó: “Mi Richieeeeee eres lo MÁS TOP 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 Gracias por ser parte de mis cambios de look! Te quiero muchooooooooooooo ❤️”.

Carmen Villalobos presumió en Instagram su nuevo “look”

Por otra parte, los comentarios de los fans no se hicieron esperar. Muchos de ellos la elogiaron y confirmaron lo bella que había quedado tras el cambio. Pero, dentro de la misma lluvia de reacciones, algunos seguidores aprovecharon para preguntar si este nuevo estilo obedece a algo relacionado con ‘Catalina Santana’, personaje que interpretó la barranquillera en la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’.

Sebastián Caicedo se pronunció sobre la nueva relación de Carmen Villalobos El artista caleño actualmente se encuentra enfocado en su nuevo amor, Juliana Diez VER NOTA

En los comentarios varios internautas dijeron: “mujer desde que te separaste te ves más juvenil más alegre me encanta”, “tú podrías estar con el look que sea y siempre serás hermosa”, “nojodaaa. Se viene Catalina la grande.🙌🏻🙌🏻❤️”, “CATALINA SANTANA ERES TÚ??? 😍😍😍 ese es el proyecto??? Si si si” , “Te quedó precioso. Te favorece muchísimo, mujer empoderada!!!!👏🏼👏🏼😜”.

¿Tendrá una segunda parte la serie ‘El final del paraíso’?

‘Sin tetas no hay paraíso’ es una miniserie que cautivó a los colombianos en 2006 y cuya historia fue revivida en una segunda versión llamada ‘Sin senos no hay paraíso’, la cual tuvo tres temporadas y, a su vez, una secuela (‘El final del paraíso’) que poco gustó, según los bajos niveles de audiencia que tuvo en Telemundo y otros canales.

Y aunque muchos calificaron la continuación de la historia como un total fracaso, todo indica que la producción, creada por Yesmer Uribe y Gerardo Pérez, tendría una segunda entrega en 2023. Así lo dejó saber el actor Gregorio Pernía, quien interpreta allí a Aurelio Jaramillo ‘El Titi’, por medio de una transmisión que hizo en su cuenta de Instagram, en la cual contó varios detalles al respecto.

Gregorio Pernía. revela lo que podría ser una nueva parte de la producción. / Foto: Instagram @gregoriopernia

“Va a ser la última temporada y tendrá 40 capítulos, en los que se va a contar la historia final de Catalina y el Titi, eso me dijeron dos personas importantes y creo que va por Telemundo y Netflix (...) Estoy contando cosas que no debo contar, pero igual nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada”, dijo el cucuteño, quien mencionó también que no le ha contado la noticia a Carmen Villalobos.

Por otra parte, el periodista Carlos Ochoa, reconocido experto en telenovelas, puso en duda la versión entregada por Pernía, puesto que ello podría ser una estrategia del cucuteño para que los productores de El final del paraíso escuchen su sugerencia.