El Mindo llevará a dos personas a un concierto de RBD, “aunque no vengan a Colombia”

El Mindo se llevará a dos personas a un concierto de RBD, aunque no vengan a Colombia. Foto: Instagram @ el_mindo

El tour que RBD prepara para este año ha sido toda una revolución entre sus fanáticos. Cinco de los seis integrantes originales se reencontraron, tras la ruptura del grupo en 2008, para planear una gira por México, Brasil y Estados Unidos. De momento Colombia no estuvo incluida en su tour, pero se especula que podría estarlo. Ahora bien, en lo que se confirma esto último, El Mindo prometió que llevará a un seguidor(a) más un acompañante a uno de los shows.

Así las cosas, el 7 de febrero el creador de contenido publicó en una Historia de Instagram:

“Mi promesa este año: Señores, venga o no venga RBD a Colombia, voy a escoger a una(o) de ustedes pa’ llevarmela con su mejor amiga a ver a RBD... sea aquí o en otro país. Pendientes a mi perfil, es mi regalo por tantos años de apoyo”

Todavía el caleño no ha ahondado en detalles de cómo será el desarrollo de su dinámica, la manera en que su seguidor o seguidora será elegido. Empero, más adelante compartió en otra InstaStorie que en caso de tener que viajar fuera del país para asistir al espectáculo del grupo mexicano, él correrá con todos los gastos.

“Es oficial, a uno de ustedes, a una de ustedes, me lo voy a llevar al concierto Rebelde con todo fulletiado. No sé a qué cuidad. Si no vienen a Colombia y no tiene pasaporte, tiene tiempo de hacerlo, todo fulliado a una de ustedes con su mejor amiga, o si se lo gana un man, con su novia... a dos personas me voy a llevar, hay que elegir la ciudad”.

A su vez, sobre las imágenes escribió para destacar: “Me voy a llevar a una de ustedes +1 con todos los gastos pagos en alguna ciudad de Latinoamérica, si no vienen a Colombia”.

El Mindo se llevará a dos personas a un concierto de RBD, aunque no vengan a Colombia

Existen rumores de que RBD podría presentarse en Medellín

Vale recordar que, los rumores apuntan a que Medellín sería la ciudad seleccionada para que RBD se presente, en caso de que confirmen un show en el país. Originalmente, el grupo estuvo integrado por Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez y Alfonso Herrera, también protagonistas de la serie ‘Rebelde’ (2004-2006).

Sin embargo, Poncho Herrera no estará presente en el ‘Soy Rebelde Tour’ (2023), que comenzará el 25 de agosto por los Estados Unidos, y ya para octubre, noviembre y diciembre RBD hará sonar su música en São Paulo y Río de Janeiro (Brasil), además de varias ciudades de su tierra natal, México.

Poncho Herrera ha sido el único RBD que solo se ha enfocado en la actuación

Son varios los éxitos que RBD tiene en su repertorio, algunos de los temas que seguramente sus fans esperarán escuchar con gran emoción son: ‘Sálvame’ y ‘Rebelde’, prácticamente himnos de la agrupación. Pero no hay que olvidar otros importantes temas como ‘Solo quédate en silencio’, ‘Inalcanzable’, ‘Nuestro amor’, ‘Qué hay detrás’, ‘Este corazón’, ‘Tras de mí', entre muchos otros.

La ausencia de Alfonso Herrera en el tour significó una gran decepción para los más fanáticos, sin embargo, no es la primera vez que el actor no está presente en un reencuentro. Además, ha sido el único de todos los integrantes que solo se ha enfocado en la actuación y ha demostrado no tener interés en una carrera musical.

Paralelamente, también ha manifestado todo el agradecimiento que siente hacia ‘Rebelde’ y RBD, y ha deseado gran éxito a sus excompañeros de grupo.

Ahora solo resta esperar si la banda mexicana decide abrir alguna fecha para Colombia, ya sea este año o para el próximo.