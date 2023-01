Estos son los colombianos que se han coronado campeones de la Vuelta a San Juan como Miguel Ángel López

El colombiano se coronó campeón de la Vuelta a San Juan 2023. @team_medellin - Twitter

El domingo 29 de enero de 2023 culminó la Vuelta a San Juan con el colombiano Miguel Ángel López levantando el título. El corredor del Team Medellín demostró su enorme potencial sobre la bicicleta y se impuso por encima de corredores experimentados como el italiano del INEOS Grenadiers, Filippo Ganna y su compatriota del Bora Hansgrohe, Sergio Higuita.

La competencia argentina, en su regreso tras dos años sin realizarse por la pandemia, tuvo a Colombia como el país protagonista y sus pedalistas se convirtieron en los referentes en las diferentes jornadas. En la etapa 4 el velocista Fernando Gaviria le dio al Movistar Team su primera victoria de la temporada, mientras que Miguel Ángel López obtuvo una contundente victoria en la etapa reina en la quinta jornada de la carrera. Este triunfo le permitió coronarse campeón.

Tras la victoria en la última etapa en la carrera argentina, el colombiano afirmó, “creo que es algo que no me imaginaba. Ver el fin de año malo que tuve y el poco tiempo para asimilar todo lo que pasó, para recuperarme de esos momentos malos, de ese mal trago. Y de no estar enfocado pasé a ponerme a tope en 20 días. Esto es para mi esposa y mis dos hijos que están siempre ahí. Ojalá se esclarezca todo y de oscuro pase a brillar y que todo salga bien. Es muy gratificante”.

Cuántos colombianos han ganado la Vuelta a San Juan

Miguel Ángel López del Team Medellín, le dio a Colombia su primer título del 2023 y esta no es la primera vez que el país se alza con el triunfo en la competencia argentina. Desde su creación en 1981 y hasta la fecha, 38 ciclistas se han coronado campeones y solo tres de ellos han sido colombianos, sin embargo, en los últimos años la Vuelta a San Juan se ha convertido en la carrera idónea para que varios de los pedalistas nacionales comiencen su temporada y cada vez son más los que tratan de quedarse con la victoria.

El hispano-colombiano fue campeón de la Vuelta a San Juan en 2018. vueltaasanjuan.org - Oficial

2018 - Óscar Sevilla (Hispano-colombiano) | Team Medellín

En el año 2017 el corredor nacido en Albacete, España, pero nacionalizado colombiano, acarició el título de la Vuelta a San Juan tras culminar en el segundo puesto de la general. Al siguiente año, el corredor del Team Medellín partió como uno de los grandes favoritos al título. Aunque tras las siete jornadas el corredor hispano-colombiano quedó nuevamente en segundo lugar, una suspensión sobre el argentino Gonzalo Najar, que quedó en primer puesto de la general, le dio el triunfo. Ese mismo año el colombiano Rodolfo Torres entró al podio al culminar tercero.

El colombiano se coronó campeón en 2019. vueltaasanjuan.org - Oficial

2019 - Winner Anacona | Movistar Team

Al siguiente año nuevamente varios de los corredores más competitivos del pelotón se dieron cita en la Vuelta a San Juan. Nombres como los de Julian Alaphilippe, Valerio Conti, Richard Carapaz, Remco Evenepoel y hasta el mismo Nairo Quintana aparecían como favoritos al título, sin embargo, fue el colombiano Winner Anacona el que se quedó con el título. El pedalista del Movistar Team se impuso en la quinta etapa y sumó el tiempo suficiente para proteger su título. En esta edición el también colombiano, Fernando Gaviria, sumó dos triunfos de etapa.

Superman López es el segundo colombiano en coronarse campeón de la Vuelta a San Juan. @team_medellin - Twitter

2022 - Miguel Ángel López | Team Medellín

En 2020 el campeón fue el belga Remco Evenepoel, sin embargo, esta sería la última vez que se realizaría ya que las ediciones del 2021 y 2022 no se pudieron llevar a cabo debido a la pandemia. Las restricciones sanitarias, el incremento de casos y el aislamiento, obligaron a declinar la carrera en dos ocasiones. Fue hasta 2022 que nuevamente se pudo llevar a cabo y esta contó con la participación de varios corredores colombianos como Sergio Higuita, Einer Rubio, Brandon Rivera, Egan Bernal, Miguel Ángel López, entre otros.

Superman López, como se le conoce al corredor de Pasca, se impuso en la quinta etapa con un tiempo de 4:07:10 y obtuvo una diferencia de 30 segundos sobre Filippo Ganna del INEOS Grenadiers y de 38″ de Sergio Higuita del Bora Hansgrohe. En las siguientes fracciones el colombiano supo aguantar la diferencia y defendió el campeonato, siendo este el primer título con su nuevo equipo, el Team Medellín.