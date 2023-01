Carmen Villalobos presume a su nuevo novio en redes sociales

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían confirmado su noviazgo a través de redes sociales. @carmenvillaloboss/Instagram y @fredefutbol/Instagram

Carmen Villalobos está feliz. Y así lo deja ver en redes sociales, en las que presumió un detalle que le hizo su nuevo novio, el presentador de televisión venezolano Frederik Oldenburg.

Agarrados de la mano. Él conduciendo y ella con un sutil ramo de rosas blancas. Así aparecen en el video que publicó la actriz barranquillera en sus InstaStories con un emoji de un gato enamorado y corazón rojo.

En el video, que fue publicado por el programa de Telemundo, Hoy Día, en el que Oldenburg trabaja, los usuarios de la red social comentaron felicitando a la nueva pareja. Eso sí, no faltaron quienes le recordaron a Villalobos a su expareja, el también actor Sebastián Caicedo.

“Que disfrute y sean felices hasta que ellos lo quieran y Dios no importad que dicen los demás si rápido o tarde o que pasen años sola para empezar otra relación es ahora porque la vida es sólo una”, escribió una usuaria.

Mientras que otra recordó que todos tienen derecho a una nueva oportunidad en el amor: “Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, bien por ellos , ay (sic) que pasar página y seguir buscando el amor, viva el amor 🎊💃👍”.

Entre quienes la cuestionaron hubo varios que criticaron a la actriz por haber encontrado una nueva pareja a tan solo unos meses de haberse separado de Caicedo, por lo que una usuaria escribió “Woww que rápido se desamoró de su esposo 😂”.

“Esa mujer tiene poco que se dejó del marido y ya anda con otro por eso no duran las relaciones no dejan pasar el tiempo suficiente !!! Eso no dura y anótenlo !!!”, escribió otra usuaria en la publicación en Instagram de Hoy Día.

Otra usuaria escribió lo siguiente: “Llevaba años con Sebastián, mucho tiempo separados.. Seamos realista el tiempo va pasando la monotonía los años en si todos sabemos q muchas cosas cambian quizás ellos muchas veces sentían ya desamor y aún así querían seguir intentandolo pero llega un momento que simplemente ya no pueden ya no sienten nada y sanamente hablarlo y cada quien ir por su camino así tengan mil años, no es cuestión de años es de mucho más la veo feliz y el también.. Y es lo que se quiere para esta vida felicidad para cada quien en el lugar correcto..!!! (sic)”.

Vale recordar que la relación entre Villalobos y Oldenburg lleva ya un par de semanas e incluso la actriz ya habría conocido a sus nuevos suegros. El 18 de enero, se reveló que la barranquillera fue captada semanas atrás mientras disfrutaba de sus vacaciones en República Dominicana acompañada de Oldenburg, con quien se le vio besándose en una discoteca.

Después de ambos confirmaron su relación, Oldenburg, reveló detalles de su relación con la actriz en el programa Al Rojo Vivo. El presentador venezolano contó, además, que la relación entre ellos comenzó a tomar forma a finales de 2022:

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada de Exatlón y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo (...) Ha sido un clic tremendo, y para mí el mes de diciembre va a ser el mes recordado porque, aparte, para mí fue el fin de año que lo pasé con ella y fue maravilloso”

Enseguida, Oldenburg confirmó que Villalobos ya conoció a su familia y que incluso compartió con ellos las fiestas de fin de año:

“Conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo. Mi familia llegó, prácticamente, de sorpresa, y fue maravilloso. Todo se conjugó. La verdad que fue increíble (...) Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que vino a mi mundo y los conoció a ellos”.