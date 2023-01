Excomisaria de familia fue hallada culpable por omisión en homicidio de una niña de tres años

Los padrinos de la niña fueron condenados en el 2021 por homicidio agravado y tortura agravada.

Una excomisaria de familia fue hallada culpable por omisión en el caso de una niña de tres años que murió a causa de los malos tratos de sus cuidadores.

Familia de Marcelo Pecci pidió cautela con la información del caso para no afectar investigaciones También advirtieron que tanto ellos como los investigadores del caso podrían sufrir represalias de organizaciones criminales VER NOTA

Recientemente se conoció que el Juzgado Penal del Circuito del Líbano, Tolima, dictó sentido de fallo condenatorio en contra de Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, que en el momento de los hechos se desempeñaba como comisaria de familia en Armero Guayabal.

La exfuncionaria es señalada por los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción.

Por qué el tramo de una nueva calle en Bogotá se llamará Avenida Estado de Palestina La Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de Acuerdo, de autoría de Ana Teresa Bernal, que renombrará esta vía, en donde viven muchos ciudadanos provenientes de los países árabes VER NOTA

Lo anterior debido a las irregularidades que la Fiscalía encontró en el proceso de protección de una menor de tres años de edad, la cual falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo en el 2017.

Para ese entonces la niña estaba bajo el cuidado de sus padrinos gracias al aval que dio la excomisaria de familia luego de que su mamá la entregara indicando que no tenía como mantenerla. Aparentemente la exfuncionaria no ejecutó el proceso debido y por eso es que no se percató de que la menor de edad quedara en un lugar seguro.

No restableció los derechos de la menor de edad

En el 2017 la mamá de la menor de edad acudió a la comisaría de familia para entregar a su hija pues aseguró que no tenía los recursos para darle una vida digna.

Colombia cedió terreno ante Paraguay en el debut del Sudamericano sub-20 La Tricolor igualó en el Pascual Guerrero ante la Albirroja y deberá ganar en su próxima salida ante Perú VER NOTA

Ante esa situación, la entonces comisaria Katherine de Los Ángeles García suscribió un acta de custodia solidaria para dejar a la niña en manos de la madrina y de su esposo.

Desde ese punto la Fiscalía estableció que el proceso no se ejecutó debidamente, pues no se trataba de un asunto conciliable. Según el ente acusador, la funcionaria debió apoyarse en otras entidades o figuras solidarias; buscar familia extensa o un hogar sustituto; y en esa línea asegurar la protección de los derechos de la menor de edad.

Las investigaciones dejaron en evidencia que durante el proceso nunca se verificó la situación socioeconómica de los padrinos de la niña, como tampoco de su entorno. Es decir, no se revisó si tenían las características necesarias para hacerse cargo de la menor de edad.

Unos meses después de que la pareja quedó con la custodia, la menor de edad fue llevada por urgencias a un hospital, el motivo era una picadura de abeja en el rostro; sin embargo, los médicos encontraron que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación.

Los profesionales de la salud y el establecimiento informaron a las autoridades, entre esas la comisaria de familia, pero pese a la advertencia nadie tomó cartas en el asunto y el hecho pasó desapercibido.

La desatención terminó en tragedia

Un tiempo después la menor de edad presentó detrimento en su estado de salud y posteriormente murió. En todo este tiempo la excomisaria no se habría acercado a verificar la situación de la niña.

La procesada renunció a su cargo un mes después de la muerte de la niña, exactamente, el 21 de abril del 2017.

Tras la investigación que arrojó estos resultados, la Fiscalía estableció que la mujer actuó de manera negligente, se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le notificaron, negándose a restablecer los derechos de la menor de edad.

Por este caso los padrinos de la menor de edad fueron condenados en el 2021 por homicidio agravado y tortura agravada.