"No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora. Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña. Creo que habla más de quién lo dijo que de mí", dijo la mandataria bonaerense sobre los dichos del ex jefe de Gabinete kirchnerista. En los últimos días, a las declaraciones de Fernández se sumaron las de su principal contrincante por la provincia de Buenos Aires: Axel Kicillof. El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos afirmó: "Me alarma de la gobernadora que en otras campañas se hacía la buenita".