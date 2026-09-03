Fallas en la tarjeta SUBE impiden cargar saldo en la app, ventanillas y máquinas de estaciones

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Abel Pintos, con un traje claro y gafas, y Joaquín Levinton, con un look más informal y gafas de sol, posan en una imagen dividida que captura sus distintos estilos.

El sistema de latarjeta SUBEatraviesa este juevesfallas técnicas que impiden cargar saldoa través de sus distintos canales, en medio de la indignación de miles de pasajeros que dependen del transporte público en el Área Metropolitana deBuenos Aires.

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Las máquinas en estaciones solo permiten consultar saldo, no acreditar recargas

Desde la cuenta oficial de la SUBE en redes sociales se informó que el sistema presenta “inconvenientes técnicos ajenos a SUBE” que generan intermitencias tanto en la compra como en la acreditación de saldo. La falla abarca múltiples canales: la aplicación móvil, las ventanillas de atención y los terminales ubicados en las estaciones, que quedaron limitados únicamente a la consulta de saldo.

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“Quiero cargar la SUBE en la app, no puedo. Hago la fila para acreditar la carga en la ventanilla, no puedo.La máquina que está en la estación sólo sirve para ver saldo, no carga”, escribió una usuaria en X, cuya queja se replicó en cientos de comentarios similares. Otros viajeros añadieron que los problemas se registraban desde la mañana y que los validadores instalados a bordo de los colectivos tampoco procesaban los depósitos pendientes. Varios usuarios, además, indicaron que las primeras fallas habían comenzado el miércoles, según sus propios reportes en redes sociales.

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El sistema está “en mantenimiento” según confirmaron desde las cuentas institucionales

La magnitud de la interrupción quedó reflejada también en Downdetector, la plataforma de monitoreo de servicios en línea, donde los reportes de usuarios ubicaron al sitio web de la SUBE en estado de caída durante la jornada. La herramienta clasifica los incidentes según la cantidad de denuncias recibidas en relación con los niveles habituales, y la acumulación de quejas registrada superó el umbral que la plataforma considera evidencia sólida de un problema en curso.

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(@fotobairesarg)

Ante la catarata de reclamos recibidos, desde la cuenta oficial de Instagram deSUBErespondieron que el sistema “se encuentra en mantenimiento y puede presentar intermitencias”. Además, señalaron que “el inconveniente ya fue notificado y derivado al sector correspondiente” y que trabajan para resolverlo “a la brevedad”. Como medida paliativa, sugirieron a los usuarios intentar nuevamente más tarde o en el transcurso del día.

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Las fallas ocurren un día después del aumento en las tarifas del transporte del AMBA

La interrupción del servicio de recarga se produce en un momento particularmente sensible para los usuarios: un día después de que entraran en vigencia nuevas actualizaciones tarifarias en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el martes, los colectivos que operan íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires registran un incremento del 4,1%, con un boleto mínimo —para trayectos de hasta 3 kilómetros— de $887,87. Las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires aplicaron una suba del 4,3%, llevando el mínimo de $1.111,19 a $1.158,97.

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El subte porteño también ajustó sus valores en un 4,1%, y el boleto general para los primeros 20 viajes del mes pasó de $1.684 a $1.753,04, con descuentos escalonados que se profundizan a medida que el pasajero acumula viajes en el mismo período mensual.

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En cuanto a los trenes, las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur registraron desde el 1.° de septiembre el último tramo del ajuste del 14,29% autorizado por el Gobierno nacional. Con ese incremento, el boleto mínimo para usuarios con SUBE registrada pasó de $420 a $480.

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Colectivos y subtes en Buenos Aires ya admiten tarjetas de débito, crédito y celular con NFC

Ante las fallas en el sistema, los pasajeros del AMBA cuentan con alternativas para abonar sus viajes sin depender de la tarjeta SUBE. Desde 2025, el Gobierno nacional habilitó la apertura de medios de pago en el transporte público a través del Decreto 698/2024, por lo que hoy es posible pagar con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de las redes Visa y Mastercard en todas las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, así como en numerosas líneas de jurisdicción nacional y provincial del AMBA.

El sistema acepta también celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan asociada una tarjeta compatible. En ese caso, basta con desbloquear el dispositivo y acercarlo al validador, de la misma forma en que se usa la SUBE física. Para los colectivos, el pasajero debe informar al conductor su destino antes de apoyar el medio de pago, ya que la tarifa varía según el tramo recorrido.

En el caso delsubte, todas las estaciones de la red porteña cuentan con molinetes habilitados para tarjetas bancarias sin contacto, dispositivos NFC ycódigos QRgenerados desde aplicaciones como la app SUBE o BNA+. El procedimiento es más directo que en el colectivo: no es necesario declarar el destino, y la confirmación del pago se realiza en el momento. En todos los casos,la tarifa es idéntica a la que abona un usuario con SUBE registrada, sin importar el medio de pago utilizado.