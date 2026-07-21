Profesor de Ixtapaluca es vinculado a proceso por presunto abuso sexual contra un menor

Vinculan a proceso a profesor de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet por presunta violación de un menor de edad (especial)

Un juez de control adscrito al penal estatal de Chalco vinculó a proceso a Alfonso “N”, coordinador de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de un menor de cinco años, alumno de dicha institución educativa ubicada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por varias horas y concluyó la noche del martes 14 de julio. Durante la diligencia, el juzgador consideró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó datos de prueba suficientes para establecer la probable participación del imputado en el delito que se le atribuye.

Con esta determinación, Alfonso “N” permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones del caso.

Los hechos ocurrieron al interior del plantel educativo

Maestros y padres de familia se enfrentan con policías tras el ingreso de uniformados a la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestín Freinet” para detener al director, acusado presuntamente de abuso contra un menor.

De acuerdo con la denuncia presentada por la familia de la víctima, los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de julio dentro de las instalaciones de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet, proyecto educativo fundado por el ahora imputado y que ofrece niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Según el testimonio de Marisol “N”, madre del menor, al acudir a recoger a su hijo observó que el niño salía de un salón distinto al que normalmente utiliza para sus actividades escolares. Del mismo espacio también salió el director del plantel.

Posteriormente, la mujer señaló que su hijo identificó directamente a Alfonso “N” como la persona que presuntamente realizó tocamientos indebidos.

Con base en esta denuncia, la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente y solicitó la intervención de las autoridades ministeriales.

Detención generó enfrentamientos y bloqueos

Manifestación en la autopista México-Puebla por la violencia de policías municipales en plantel educativo en Ixtapaluca, tras la detención de un docente (especial)

La detención de Alfonso “N” y de su hermano José Luis “N”, realizada por elementos de la policía municipal de Ixtapaluca, provocó una fuerte movilización de profesores, trabajadores y padres de familia que respaldan al docente.

Durante el operativo se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, tanto en las instalaciones educativas como en las inmediaciones del plantel. Los inconformes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.

Los disturbios incluyeron el lanzamiento de gas lacrimógeno y detonaciones de armas de fuego al aire, situación que elevó la tensión entre autoridades y manifestantes.

Como parte de las protestas, se bloqueó durante más de diez horas la autopista México-Puebla y posteriormente levantaron las plumas de la caseta de cobro de San Marcos para permitir el paso libre de los automovilistas durante aproximadamente cuatro horas.

Tras estos hechos, la Fiscalía dejó en libertad a José Luis “N”, mientras que Alfonso “N” fue trasladado al penal estatal de Chalco.

Defensa solicitó ampliación del plazo constitucional

Durante la audiencia inicial celebrada el fin de semana pasado, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del plazo constitucional con el propósito de preparar mayores argumentos y presentar pruebas a favor de su cliente.

Por ello, la audiencia para resolver la situación jurídica fue reanudada el martes 14 de julio y, tras más de ocho horas de alegatos, el juez resolvió vincular a proceso al profesor.

Asimismo, fijó un plazo de un mes y medio para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevos elementos al expediente.

El juzgador también ratificó la prisión preventiva oficiosa al considerar que existen riesgos para la víctima y para la comunidad escolar en caso de que el imputado enfrentara el proceso en libertad.

Comunidad educativa rechaza la resolución

La policía municipal de Ixtapaluca llevó a cabo un operativo para detener a dos profesores acusados de presuntos tocamientos a un alumno. Crédito: X/ @ROALDIN

La tarde del miércoles 15 de julio, integrantes de la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet manifestaron públicamente su desacuerdo con la decisión judicial.

Mediante un pronunciamiento, aseguraron que, desde su perspectiva, las pruebas presentadas por la defensa no fueron valoradas de manera objetiva durante la audiencia.

“Con profunda seriedad, manifestamos que desde nuestra perspectiva institucional no se valoraron de forma objetiva las pruebas ofrecidas por nuestra defensa”, señalaron.

Asimismo, expresaron su confianza en que las siguientes etapas del proceso legal y las instancias superiores permitan demostrar la inocencia del profesor Alfonso “N”.

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