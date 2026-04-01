prueba 2 1/04 capac arc

El parlamentario del Mercosur por La Libertad Avanza, Iván Dubois, debate sobre los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei. El debate se centró en la fluctuación de la imagen presidencial, el proceso económico en curso y la libertad de expresión dentro del partido
Damian Supply, psicólogo experto en niñez y adolescencia habla sobre las amenazas de tiroteo en las escuelas
Ocurrió cuando salían de su casa, en Mar del Plata. Tres delincuentes se llevaron una Chevrolet blanca y todo quedó filmado en una cámara de seguridad
Un panel de periodistas debate sobre el escándalo que involucra a Manuel Adorni y un departamento en Caballito. El foco de la discusión es la crítica interna que recibe por su "torpeza" y "falta de profesionalismo político" para defenderse de las acusaciones.