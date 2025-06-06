Copa Intercontinental de la FIFA 2026

Lionel Messi habló antes del Mundial: “Hay que ilusionarse, pero por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor” El capitán de la selección argentina advirtió que otras potencias son candidatas para quedarse con la Copa del Mundo

Lionel Messi habló de los candidatos al Mundial 2026

Lionel Messi brindó una entrevista a poco más de un mes del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo y dejó una advertencia respecto a la defensa del título de Qatar 2022. Si bien el capitán de la Albiceleste, que prácticamente dio por oficial su participación en el Mundial 2026, aceptó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni competirá por la gloria, también aclaró que hay otros favoritos que llegan mejor a la cita. En otro fragmento, hizo hincapié en la faceta empresarial de su esposa Antonela Roccuzzo.