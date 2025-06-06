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Copa Intercontinental de la FIFA 2026

Dado que el Mundial de Clubes de 32 equipos (el nuevo formato cuatrienal) tendrá su primera edición en 2025, en el año 2026 se celebrará la Copa Intercontinental de la FIFA, que es el formato anual que reemplaza al antiguo Mundial de Clubes.

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00:13 hs05/02/2023

Final del partido: Belgrano le ganó a River Plate 2-1

Pablo Vegetti, al gran figura del partido, convirtió los dos goles del Pirata que consiguió su primer triunfo en la Liga Profesional. Nacho Fernández descontó en el complemento, pero no pudo cambiar la historia.

El Millonario pagó caro sus errores y sumó su primera derrota bajo el mando de Martín Demichelis. Su próximo rival será Argentinos Juniors en el Más Monumental. Por su parte, el Pirata, que venía de empatar ante Racing en Avellaneda, visitará el viernes a Central Córdoba.

00:11 hs05/02/2023

49 minutos: lo tuvo River Plate

Salomón Rondón, de cabeza, tuvo el empate pero le arquero Losada se lució con su volada.

00:05 hs05/02/2023

45 minutos: el árbitro Yael Falcón Pérez adiciona 5 minutos más.

00:01 hs05/02/2023

40 minutos del segundo tiempo: más cambios.

Diego Novaretti entró por Ulises Sánchez en Belgrano

Lucas Beltrán ingresó por José Paradela en River Plate

Lionel Messi habló antes del Mundial: “Hay que ilusionarse, pero por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”

El capitán de la selección argentina advirtió que otras potencias son candidatas para quedarse con la Copa del Mundo

Lionel Messi habló de los candidatos al Mundial 2026

Lionel Messi brindó una entrevista a poco más de un mes del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo y dejó una advertencia respecto a la defensa del título de Qatar 2022. Si bien el capitán de la Albiceleste, que prácticamente dio por oficial su participación en el Mundial 2026, aceptó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni competirá por la gloria, también aclaró que hay otros favoritos que llegan mejor a la cita. En otro fragmento, hizo hincapié en la faceta empresarial de su esposa Antonela Roccuzzo.

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23:57 hs04/02/2023

36 minutos del segundo tiempo: dos cambios en Belgrano

Pablo Vegetti y Ariel Rojas salieron en reemplazo de Joaquín Susvielles e Iván Ramírez.

23:57 hs04/02/2023

35 minutos: ¡gol de River Plate!

Barco aguantó la pelota por izquierda, juntó marcas y filtró el pase al área para Pablo Solari. El punta no perdió tiempo y buscó rápido atrás a Nacho Fernández que, de frente al arco, no falló y estampó el 1-2.

23:50 hs04/02/2023

30 minutos del segundo tiempo: cambios en Belgrano.

Francisco Oliver y Guillermo Pereira entraron en lugar de Nicolás Meriano y Bruno Zapelli, respectivamente.

23:48 hs04/02/2023

26 minutos del segundo tiempo: cambio en River Plate.

Se retiró Milton Casco e ingresó Franco Alfonso.

23:47 hs04/02/2023

25 minutos del segundo tiempo: lo tuvo River.

Jonathan Maidana cabeceó en un tiro de esquina y la pelota se fue apenas ancha por el segundo palo.

23:43 hs04/02/2023

22 minutos del segundo tiempo: ¡Gol de Belgrano!

Marcelo Herrera se hizo un nudo cuando intentaba salir por la derecha y perdió la pelota ante la presión. Ariel Rojas jugó rápido al medio para Pablo Vegetti, que acomodó el cuerpo para hacer pasar de largo la marca y con un puntazo venció a Franco Armani para celebrar el 2-0.

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